Стало известно, зачем молдаване из Москвы едут голосовать в Минск Часть московских молдаван поехала голосовать в Минск из-за дефицита бюллетеней

Часть граждан Молдавии, проживающих в Москве, отправилась голосовать в Минск из-за нехватки бюллетеней, сообщает телеканал RT. По словам очевидцев, одни поехали на автомобилях, другие воспользовались авиарейсами.

Если останутся сегодня пустые бюллетени, это хуже. Это будет их победа, — рассказал один из избирателей.

В Минске открыт один избирательный участок. В России работают два участка, оба — в Москве. При этом для участия в выборах в России, где проживает около 250 тысяч граждан Молдавии, было доставлено только 10 тысяч бюллетеней.

Ранее в Молдавии стартовали парламентские выборы, открывшиеся на более чем 2200 участках внутри страны и 301 за рубежом. Голосование, которое признают состоявшимся при явке в треть избирателей, определит состав парламента на следующие четыре года.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон столкнулся с проблемой: его данные были незаконно зарегистрированы для голосования в России. Политик обратился в ЦИК за разъяснениями, сохранив при этом возможность проголосовать в Кишиневе по дополнительным спискам.