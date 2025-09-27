Один нюанс в списках избирателей на парламентских выборах смутил Додона Додон не смог найти себя в списках избирателей на парламентских выборах

Экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии Игорь Додон не был найден в электронном списке избирателей на парламентских выборах 28 сентября, сообщили в его пресс-службе ТАСС. По информации представителей политика, злоумышленники использовали данные из его удостоверения личности, чтобы зарегистрировать Додона как голосующего в России, при этом он сможет отдать свой голос в Кишиневе по дополнительным спискам.

Злоумышленники с помощью данных из его удостоверения личности зарегистрировали Игоря Николаевича в качестве голосующего в России. Мы обратились за разъяснениями в Центральную избирательную комиссию, — говорится в сообщении.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Молдавии заявил, что партия «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ отстранена от участия в выборах. По его словам, политическое объединение подозревается в нарушениях финансового законодательства, а все представители партии также не смогут принять участие в избирательной кампании.

Также руководитель ЦИК сообщил, что оппозиционная партия «Сердце Молдавии» отстранена от участия в выборах. По его словам, решение было принято за два дня до голосования и все кандидаты от партии не смогут участвовать, их исключат из списка зарегистрированных претендентов.