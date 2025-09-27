Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 19:05

Один нюанс в списках избирателей на парламентских выборах смутил Додона

Додон не смог найти себя в списках избирателей на парламентских выборах

Игорь Додон Игорь Додон Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии Игорь Додон не был найден в электронном списке избирателей на парламентских выборах 28 сентября, сообщили в его пресс-службе ТАСС. По информации представителей политика, злоумышленники использовали данные из его удостоверения личности, чтобы зарегистрировать Додона как голосующего в России, при этом он сможет отдать свой голос в Кишиневе по дополнительным спискам.

Злоумышленники с помощью данных из его удостоверения личности зарегистрировали Игоря Николаевича в качестве голосующего в России. Мы обратились за разъяснениями в Центральную избирательную комиссию, — говорится в сообщении.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Молдавии заявил, что партия «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ отстранена от участия в выборах. По его словам, политическое объединение подозревается в нарушениях финансового законодательства, а все представители партии также не смогут принять участие в избирательной кампании.

Также руководитель ЦИК сообщил, что оппозиционная партия «Сердце Молдавии» отстранена от участия в выборах. По его словам, решение было принято за два дня до голосования и все кандидаты от партии не смогут участвовать, их исключат из списка зарегистрированных претендентов.

Игорь Додон
Молдавия
выборы
избиратели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.