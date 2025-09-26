Молдавия отстранила вторую партию за два дня до выборов

Участники митинга в поддержку свободных и честных выборов в Молдавии

Молдавия отстранила вторую партию за два дня до выборов ЦИК отстранил от выборов партию «Великая Молдова»

Центризбирком Молдавии отстранил партию «Великая Молдова» во главе с политиком Викторией Фуртунэ от выборов, передает ТАСС. Политическое объединение подозревают в якобы незаконном финансировании, всех его представителей также отстранили от участия в гонке.

Исключить позицию № 5 (партия «Великая Молдова». — NEWS.ru) из приложения к постановлению центральной избирательной комиссии № 3651 «О списке политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года», — заявили в ЦИК.

Отмечается, что партия была отстранена от выборов за два дня до голосования. Накануне ЦИК страны также вынесла аналогичное решение по оппозиционному объединению «Сердце Молдавии». До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что Запад планирует сфальсифицировать выборы в Молдавии в пользу партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов.