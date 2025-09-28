Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 15:45

Молдавские выборы признали состоявшимися

ЦИК: выборы в Молдавии были признаны состоявшимися

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися, сообщается на сайте ЦИК республики. По данным комиссии, к 14:30 по местному времени в голосовании приняли участие более 33% граждан, включенных в избирательные списки. Этот показатель соответствует минимальному порогу для признания выборов действительными.

В первой половине дня явка избирателей была относительно низкой. Однако после полудня была зафиксирована высокая активность как внутри страны, так и за ее пределами. В настоящее время образовались очереди на некоторых участках в Кишиневе, а также в Брюсселе, Лондоне, Берлине, Москве и других городах. Наблюдаются транспортные заторы, предположительно, связанные с прибытием граждан из Приднестровья для участия в голосовании.

Лидер Патриотического блока и бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действующий президент Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» намерены отменить результаты парламентских выборов. Он провел параллель с ситуацией в Румынии, где Конституционный суд аннулировал итоги первого тура президентских выборов. По оценке Додона, победа оппозиционных сил уже стала очевидной.

До этого депутат Государственной думы Алена Аршинова в комментарии NEWS.ru охарактеризовала выборы в Молдавии как фарс. Она сообщила, что нарушения начали фиксироваться сразу после открытия избирательных участков.

