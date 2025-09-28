«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии

Проходящие в Молдавии выборы можно назвать фарсом, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. Она отметила, что нарушения начали фиксироваться, как только открылись избирательные участки.

Выборы в Молдове превратились в фарс, демонстрирующий полную несостоятельность властей. С первых же часов начались предсказуемые нарушения. Власти делают все, чтобы голосование было непрозрачным. Наблюдателей массово не пускают на участки, особенно за рубежом, — сказала парламентарий.

Также она отметила, что действующие власти пытаются помешать волеизъявлению граждан. Алена Аршинова сочла это циничной тактикой действующего президента Молдавии Майи Санду.

Одновременно власти создают искусственные барьеры для нелояльных избирателей. На мостах через Днестр, ведущих из Приднестровья, под предлогом «ремонта» устроены фильтрационные пункты, создавшие огромные пробки. Это циничная тактика Майи Санду, чтобы отсечь голоса, нелояльные партии PAS, — подчеркнула депутат Госдумы.

В воскресенье, 28 сентября, по всей Молдавии начали работу избирательные участки для голосования на выборах парламента. Граждане страны выбирают депутатов на четырехлетний срок. Для признания выборов состоявшимися требуется участие не менее трети избирателей, включенных в списки. В 07:00 по московскому времени открылись свыше 2200 участков на территории Молдавии и 301 зарубежный избирательный пункт.