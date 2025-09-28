Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 13:19

«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии

Депутат Аршинова заявила, что выборы в Молдавии превратились в фарс

Алена Аршинова Алена Аршинова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Проходящие в Молдавии выборы можно назвать фарсом, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. Она отметила, что нарушения начали фиксироваться, как только открылись избирательные участки.

Выборы в Молдове превратились в фарс, демонстрирующий полную несостоятельность властей. С первых же часов начались предсказуемые нарушения. Власти делают все, чтобы голосование было непрозрачным. Наблюдателей массово не пускают на участки, особенно за рубежом, — сказала парламентарий.

Также она отметила, что действующие власти пытаются помешать волеизъявлению граждан. Алена Аршинова сочла это циничной тактикой действующего президента Молдавии Майи Санду.

Одновременно власти создают искусственные барьеры для нелояльных избирателей. На мостах через Днестр, ведущих из Приднестровья, под предлогом «ремонта» устроены фильтрационные пункты, создавшие огромные пробки. Это циничная тактика Майи Санду, чтобы отсечь голоса, нелояльные партии PAS, — подчеркнула депутат Госдумы.

В воскресенье, 28 сентября, по всей Молдавии начали работу избирательные участки для голосования на выборах парламента. Граждане страны выбирают депутатов на четырехлетний срок. Для признания выборов состоявшимися требуется участие не менее трети избирателей, включенных в списки. В 07:00 по московскому времени открылись свыше 2200 участков на территории Молдавии и 301 зарубежный избирательный пункт.

выборы
Молдавия
Госдума
СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.