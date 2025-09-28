Выборы в Молдавии официально завершились

Голосование на парламентских выборах в Молдавии завершилось при явке 51%, что превысило необходимый порог в 33,3%, следует из данных на сайте ЦИК Молдавии. Избирательный процесс прошел на фоне обострения отношений с Приднестровьем, власти которого обвинили Кишинев в блокировке проезда избирателей. Несколько участков вдоль Днестра были закрыты из-за анонимных угроз о минировании.

Наблюдатели зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей, незаконной агитации и попыток подкупа, сообщили местные правоохранительные органы. В ЦИК эти инциденты назвали незначительными.

За выборами следили более 3000 наблюдателей, преимущественно из западных стран. Отмечается, что российские наблюдатели не были допущены. После подсчета голосов итоги выборов будут направлены в Конституционный суд для утверждения в течение пяти дней.

Ранее, накануне парламентских выборов в Молдавии, иностранных граждан массово задерживали на паспортном контроле в кишиневском аэропорту. Очевидцы сообщали о допросах с вопросами о военной службе, личных связях и финансовом состоянии, а некоторых отказывались впускать в страну без объяснения причин.