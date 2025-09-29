Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила обработку бюллетеней на территории Гагаузской автономии, где уверенную победу одержал оппозиционный Патриотический блок. Согласно официальным данным, политическое объединение получило 82,35% голосов избирателей.

Патриотический блок набрал 82,35% голосов, тогда как проевропейский блок «Альтернатива» получил поддержку 11,47% избирателей. Партия действия и солидарности, учрежденная президентом Молдавии Майей Санду, заняла третье место с результатом 3,19%.

Ранее журналист Томас Фази предупредил о риске реализации «украинского сценария» в Молдавии из-за давления на геополитический выбор страны. Как добавил эксперт, аналогичное принуждение Украины к выбору между Россией и Западом привело к ее разрушению, а теперь ЕС и НАТО используют ту же тактику через марионеточное руководство Майи Санду.

До этого посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов. Он подчеркнул, что по степени лжи, наветов и передергивания фактов молдавская кампания удивила.