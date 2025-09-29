После обработки 100% протоколов с избирательных участков на территории страны оппозиционные политические силы, включая Патриотический блок, демонстрируют результат в 49,54% голосов, сообщили на сайте ЦИК Молдавии. Правящая Партия действия и солидарности (PAS) набирает 44,13% голосов избирателей.

Подсчет бюллетеней, поданных на зарубежных избирательных участках, в настоящее время продолжается. Эти голоса могут оказать влияние на окончательное распределение мандатов в парламенте страны.

Ранее журналист Томас Фази предупредил о риске реализации «украинского сценария» в Молдавии из-за давления на геополитический выбор страны. Как добавил эксперт, аналогичное принуждение Украины к выбору между Россией и Западом привело к ее разрушению, а теперь ЕС и НАТО используют ту же тактику через марионеточное руководство Майи Санду.

До этого посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов. Он подчеркнул, что по степени лжи, наветов и передергивания фактов молдавская кампания удивила.