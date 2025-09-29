Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 12:31

«Сами должны разобраться»: в Кремле высказались о выборах в Молдавии

Песков: Кремль считает преждевременным давать оценки выборам в Молдавии

Кремль считает преждевременным давать оценки парламентским выборам в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, некоторые молдавские политики сообщили о нарушениях и выразили несогласие с итогами голосования.

Сами молдаване должны разобраться. Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии, говорят о возможных нарушениях на выборах. <...> Здесь было бы неправильно давать какие-то голословные оценки, — подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что сотни тысяч молдаван лишились возможности проголосовать на территории РФ, поскольку для них было открыто всего два участка. В связи с этим многие желающие принять участие в выборах не смогли этого сделать, резюмировал представитель Кремля.

Ранее лидер отстраненного от выборов оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что на парламентских выборах в Молдавии произошли массовые фальсификации и вбросы. По его словам, власти также организовали сотни арестов активистов оппозиции в ходе кампании.

До этого стало известно, что партия «Действие и солидарность», основанная президентом Молдавии Майей Санду, может сохранить парламентское большинство. По данным ЦИК республики, после обработки 99,52% протоколов партия набрала более 50% на выборах.

