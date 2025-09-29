Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 09:11

Партия Санду может сохранить большинство в парламенте Молдавии

ПДС лидирует с 50,03% после подсчета 99,52% протоколов в Молдавии

Майя Санду Майя Санду Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Партия «Действие и солидарность», основанная президентом Майей Санду, может сохранить парламентское большинство, следует из данных, обнародованных Центризбиркомом Молдавии после подсчета почти всех голосов. После обработки 99,52% протоколов партия набрала более 50% на выборах 28 сентября, передает ТАСС.

Согласно предварительным результатам, ПДС получила 50,03% голосов. За ней следуют Патриотический блок (24,26%), проевропейская «Альтернатива» (7,99%), «Наша партия» (6,21%) и «Демократия дома» (5,63%).

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила о признании парламентских выборов состоявшимися. На официальном сайте ведомства указано, что к 14:30 по местному времени проголосовали свыше 33% граждан, внесенных в списки. Такой уровень явки соответствует установленному минимуму, позволяющему считать голосование легитимным.

Кроме того, пресс-секретарь полиции Диана Фетко заявила, что угрозы минирования поступили из 14 районов у границы Молдавии и Приднестровья, где проходило голосование жителей непризнанной республики на парламентских выборах. По ее словам, правоохранители действуют в соответствии с установленными инструкциями при реагировании на такие сообщения.

