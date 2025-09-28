Голосование на выборах в Молдавии попытались сорвать с помощью минирования

Женщина голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах в Молдавии

Голосование на выборах в Молдавии попытались сорвать с помощью минирования Угрозы минирования поступили из 14 точек на границе Молдавии и Приднестровья

Угрозы минирования поступили из 14 точек в районе границы Молдавии и Приднестровья, где организовали голосование жителей непризнанной республики на выборах в парламент страны, заявила пресс-секретарь полиции Диана Фетко. По ее словам, силовики реагируют на угрозы согласно инструкциям, передает ТАСС.

В 14 локациях в зоне безопасности поступили анонимные сообщения о минировании. Оперативные группы реагирования действуют в соответствии с инструкциями, — сказала Фетко.

Ранее стало известно, что сразу несколько европейских государств зафиксировали нарушения на избирательных участках в ходе выборов в парламент Молдавии. По данным журналистов, тревожные сообщения поступают из Румынии, Франции, Испании и Германии.

Вместе с этим глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к гражданам Молдавии с призывом голосовать на выборах против внешнего управления и милитаризации, которая втягивает страну в чужие конфликты. Она убеждена, что люди должны озвучить четкий отказ от рабства и бесконечных кредитов.