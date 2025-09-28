Сразу несколько стран зафиксировали нарушения на выборах в Молдавии Франция, Испания и Германия зафиксировали нарушения на выборах в Молдавии

Сразу несколько европейских государств зафиксировали нарушения на избирательных участках в ходе выборов в парламент Молдавии, сообщает агентство Sputnik Молдова. По его информации, тревожные сообщения поступают из Румынии, Франции, Испании и Германии.

В частности, в румынском городе Тыргу-Муреш несколько наблюдателей не пустили в участок. Кроме того, представителям отказали в аккредитации во Франции и Испании. Еще один наблюдатель не смог попасть на избирательный участок в Германии.

Ранее лидер оппозиционной партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ заявила, что возглавляемую ею политическую структуру планируют снять с выборов. Она призвала избирателей не голосовать за нее.

Вместе с этим глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к гражданам Молдавии с призывом голосовать на выборах против внешнего управления и милитаризации, которая втягивает страну в чужие конфликты. Она убеждена, что люди должны озвучить четкий отказ от рабства и бесконечных кредитов.