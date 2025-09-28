Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 16:46

Лидер молдавской оппозиции попросила не голосовать за ее партию

Лидер партии «Великая Молдова» Фуртунэ попросила не голосовать за нее

Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Лидер оппозиционной партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ в Telegram-канале написала, что возглавляемую ею политическую структуру планируют снять с выборов. Она призвала избирателей не голосовать за нее. Ранее решение об отстранении партии принял Центризбирком, сегодня решение должна закрепить Апелляционная палата.

Мне сообщили, что судьи уже получили указания и готовят к концу дня неблагоприятное решение, по которому ваш голос, отданный нам, будет аннулирован и перераспределен в пользу правящей партии. Поэтому не тратьте зря свой голос, — написала Фуртунэ.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что успех партии президента Молдавии на парламентских выборах будет иметь катастрофические последствия для государства. По его оценке, это поставит республику перед судьбоносным выбором «между войной и миром».

Молдавия
выборы
оппозиция
партии
