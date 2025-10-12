Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки

Гора Эльбрус вырвалась вперед в конкурсе нового дизайна 500-рублевой купюры в России. Как удалось опередить Грозный-Сити, кого обвиняют в накрутке результатов голосования, зачем вообще понадобилось менять дизайн купюры?

Кто побеждает в голосовании 12 октября, Эльбрус или Грозный-Сити

12 октября изображение горы Эльбрус вырвалось вперед в конкурсе на новое оформление купюры номиналом в 500 рублей. На сайте Центробанка РФ к 13:50 проголосовало почти 2,5 млн человек, и большая часть голосов оказалась отдана за изображения горы Эльбрус (1,225 млн) и делового квартала Грозный-Сити (1,064 млн). Третье место занимает Дербентская крепость, за которую проголосовало на порядок меньше людей (всего 127,5 тыс. человек).

В голосовании за лицевую сторону 500-рублевой купюры уверенно лидирует Академическая галерея в Пятигорске (1,184 млн голосов), которая далеко обошла скульптуру орла, терзающего змею, на горе Горячей (почти 400 тыс.) и горы Бештау и Машук.

Наибольшие страсти вызвало голосование за оборотную сторону 500-рублевой купюры, в котором «сошлись» Эльбрус и Грозный-Сити. На 12-й день голосования сторонники Эльбруса резко вырвались вперед, за короткое время опередив соперников на 200 тысяч голосов. Это связывают с изменениями правил голосования — чтобы исключить накрутки и множественное голосование, Банк России разрешил голосовать только через верифицированные аккаунты Госуслуг.

В Чечне прокомментировали ситуацию: министр по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что чеченцы якобы «мобилизовались», но ЦБ РФ начал «закрывать платформы, где мы набираем обороты», что, по его мнению, «нечестно, нечистоплотно и несправедливо».

«Обращение к ЦБ: если вы не способны обеспечить объективность и справедливость, зачем вы вообще начали это голосование?» — заявил Дудаев.

Ахмед Дудаев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Кого обвинили в накрутках в голосовании за дизайн 500 рублей

Сторонники Эльбруса и Грозный-Сити обвинили противоположные стороны в накрутке голосов с помощью покупки аккаунтов в VK и «Одноклассниках». В агитации принимали участие государственные деятели, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров — он пообещал разыграть среди тех, кто проголосует за Грозный-Сити 10 новых iPhone 17.

К голосованию за Грозный-Сити постарались привлечь широкую публику разных национальностей: за это изображение агитировал боец UFC Хамзат Чимаев и блогер Асхаб Тамаев, который призвал голосовать за Грозный-Сити приезжих из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана, пообещав разыграть среди них новую Toyota Camry. Телеканал «Грозный» ежедневно размещал инструкции по голосованию и агитацию.

Эльбрус активно продвигал лидер партии «Новые люди» депутат Госдумы Владислав Даванков. Он пообещал разыграть поездку в кавказский пансионат и 100 футболок среди тех, кто будет голосовать за изображение на купюре Эльбруса. Также голосовать за Эльбрус настоятельно призвал военно-патриотический сегмент Telegram и каналы, связанные с «Русской общиной».

«Продолжаем голосовать и агитировать всех своих знакомых за замечательную гору Эльбрус, которую создал Господь, в отличии от новостроек», — объявил Telegram-канал «Многонационал».

Были и те, кто назвал страсти вокруг дизайна 500-рублевой купюры «детским садом».

«В чем сложность с одной стороны 500 рублевки разместить Эльбрус, с другой Грозный-Сити. Назовем это „купюрнячок“», — посмеялся Telegram-канал «Эксперт по Госдуме».

г. Грозный Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Не понимаю ажиотажа вокруг 500-рублевой купюры. Вам-то какая всем разница, что на ней нарисовано, Грозный или Эльбрус? Вопрос не в картинке, а в реальной стоимости этих 500 рублей. Чтобы за них можно было телевизор „Шилялис“ купить, как раньше, а не килограмм черешни в Мелитополе сегодня. Детский сад устроили», — заявил Condottiero.

Зачем вообще было менять дизайн купюры 500 рублей

В 2024 году зампред Банка России Сергей Белов рассказал о причинах, которые подтолкнули ЦБ РФ к изменению дизайна рублевых купюр.

«Мы изменили концепцию оформления банкнот и перешли от городской серии к региональной <…> и одновременно решили отказаться от изображения объектов религиозного назначения. Этот принцип мы сохраним и для других банкнот, которые нам предстоит модернизировать. Все-таки Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна», — заявил Белов.

Ранее «религиозные объекты» — православные храмы — появлялись на купюрах в 5 руб. (Софийский собор в Великом Новгороде), 10 руб. (часовня Параскевы Пятницы в Красноярске), 500 руб. (Соловецкий монастырь) и 1000 руб. (часовня Казанской Богоматери на фоне Спасского монастыря на лицевой стороне и церковь Иоанна Предтечи на оборотной).

Кроме того, в октябре 2023 году была выпущена банкнота в 1000 рублей, которая стала поводом для скандала: заметили, что на ее оборотной стороне отсутствует крест на Благовещенском соборе в Казани, зато сохранен полумесяц на башне Сююмбике. Через несколько дней Центробанк изъял купюру на доработку.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голосование по новой 500-рублевой купюре на сайте Центробанка продлится до полудня 14 октября.

