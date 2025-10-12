Важнейший узел газодобычи спалили у Диканьки: удары по Украине 12 октября

Техники подвозят авиационную ракету Х-31, чтобы смонтировать на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции

Новые удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Сколько БПЛА запустили по целям в ночь на 12 октября, где были попадания и начались блэкауты для ВСУ, правда ли важнейший узел газодобычи спалили у Диканьки?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 12 октября

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 12 октября российские воска выпустили по целям на Украине 118 ударных БПЛА (типа «Герань-2», «Гербера» и других) и одну крылатую ракету Х-31.

ВСУ признает, что в цель попали ракета и по крайней мере 15 БПЛА в 10 районах. Реальное количество ударов может быть значительно выше.

«Основные направления — Полтавская, Харьковская и Одесская области, где отмечается активность беспилотников и высокоточных ракет. Характер ударов указывает на продолжение кампании по выведению из строя логистической и энергетической инфраструктуры, а также по нанесению потерь военной технике противника. Отмечается расширение географии — удары пришлись как на прифронтовые, так и на тыловые районы», — отмечает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какой объект уничтожили близ Диканьки, что известно

Ночью российские БПЛА нанесли удар по компрессорной станции «Диканька» в Полтавской области. Это небольшой городок, расположенный к северу от поселка Диканька.

«КС „Диканька“ считается ключевым узлом в системе украинской газодобычи — от ее работы зависит значительная часть предприятий отрасли», — утверждает Telegram-канал «Южный фронт».

Эту информацию подтверждает украинский портал «Энергореформа»: в отличие от остальных КС, «Диканька» является незаменимым элементом украинской газотранспортной системы. Наряду с КС «Яготин» она транспортировала наибольший объем газа.

Ранее удар по газовым объектам в Диканьке наносился в конце августа.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Что известно об ударе по Одесской области, где еще выключили свет

В Одесской области ВС РФ нанесли прицельный удар по Белгороду-Днестровскому (Аккерман). Местный горсовет сообщил, что повреждения получили «объект энергетической инфраструктуры, объект газоснабжения и здание районной администрации».

«По состоянию на утро 12 октября в нескольких районах города временно отсутствует электро- и водоснабжение», — сообщили в горсовете.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что во время атаки над Аккерманом кружил украинский F-16.

Ранее удар по Белгороду-Днестровскому наносился в последние дни сентября. Целью оказался завод «Аккерман Дистиллери», который производит спиртные напитки. По информации СМИ, цеха завода долгое время использовались для складирования топлива ВСУ.

После ударов БПЛА «Краматорский РЭМ» сообщил об отключении света в Краматорске и Славянске. Блэкаут наблюдается на большей части неподконтрольной России территории Донбасса. Удар в пять часов утра пришелся по Славянской ТЭС в Николаевке (к востоку от Славянска). Уровень разрушений пока неизвестен.

«Скоро потухнет все», — утверждают пользователи Сети.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще ударили по целям на Украине 12 октября

Telegram-канал LOSTARMOUR сообщает о серии ударов в Днепропетровской области. Цели были поражены в районе сел Сурско-Литовское и Соленое, а также в районе города Павлограда.

В Харьковской области удар был нанесен в Чугуеве.

«Прилет в Чугуеве, вторая общеобразовательная школа, два [удара] в одно место, сообщает агентура сопротивления. Ранее писали, что эта школа заселена военными, в последнее время чаще иностранными: латиносами и среднеазиатами», — отмечает Сергей Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Загадочная смерть криптоблогера Кудо: что известно, связь с ГУР Украины