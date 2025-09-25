Как купить iPhone 17 Pro на 40 тысяч дешевле: пошаговая инструкция

В сентябре Apple презентовала новую линейку смартфонов. iPhone, несмотря на частую критику, по-прежнему остаются лидерами рынка и самыми популярными гаджетами у пользователей. В некоторых странах уже начались продажи. Как отличаются цены на свежие модели, где можно купить их намного дешевле, чем в России, — в материале NEWS.ru.

Сколько стоят новые модели iPhone в России

После презентации цены на новую линейку iPhone на отечественных маркетплейсах доходили до 516 тыс. рублей. Именно в такую стоимость оценивают iPhone 17 Pro Max на 512 Гб, причем цена указана со скидкой. Модель той же серии, но с объемом памяти 256 Гб, обойдется покупателям в 446 тыс. рублей. Обещанные версии на 1 и 2 Тб памяти в продаже пока отсутствуют.

Базовые версии iPhone 17 на маркетплейсах предлагаются по более доступным ценам: 367 тыс. рублей за модель с памятью 512 Гб и 297 тыс. рублей — с объемом памяти 256 Гб. За iPhone Air на 512 Гб просят 446 тыс. рублей, а версия на 256 Гб обойдется в 368 тыс. рублей. Следует отметить, что все перечисленные предложения представляют собой только предзаказ, а не наличие товара в продаже.

В магазинах пока можно сделать предзаказ смартфонов. Базовая модель iPhone 17 с памятью 256 Гб обойдется россиянам в 108 тыс. рублей. Та же модель с 512 Гб будет стоить 135 тыс. рублей.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стоят дороже. Цена на первый начинается от 160 тыс. рублей, на второй — от 180 тыс. рублей. За эти деньги можно приобрести модель с минимальным объемом памяти. За iPhone 17 Pro с 512 Гб придется выложить минимум 190 тыс. рублей. iPhone 17 Pro Max с таким же объемом памяти обойдется в 210 тыс. рублей.

Ультратонкий iPhone Air с 256 Гб памяти в России можно будет приобрести за 135 тыс. рублей. Модель с 512 Гб обойдется в 165 тыс. рублей, с 1 Тб — 200 тыс. рублей.

iPhone 17 Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Когда начнутся продажи iPhone в России

Ранее в СМИ появилась информация о том, что продажи новых смартфонов Apple в Москве стартуют 23 сентября, однако это оказалось фейком. В торговых сетях DNS и «М.Видео» рассказали NEWS.ru, что очная продажа iPhone 17 начнется 14 и 31 октября соответственно. При этом пока точно не известно, в каких именно магазинах появится новая модель, но уже сейчас можно оформить предзаказ.

В сети магазинов restore NEWS.ru рассказали, что 23 сентября началась выдача заранее оплаченных предзаказов.

«А в магазине на Неглинной можно посмотреть, пощупать демообразец. Но пока модель не поступала ни в один наш магазин», — сообщили в компании.

Где можно купить iPhone дешевле

Казахстан

Несколько дешевле смартфоны Apple стоят в Казахстане. Например, iPhone 17 Pro на 512 Гб обойдется в 158 тыс. рублей против 195 тыс. рублей в РФ. iPhone Air на 1024 Гб в соседней стране будет стоить 170 тыс. рублей вместо 200 тыс. рублей.

Разница в цене на более простые модели тоже есть, хоть и не такая существенная. Например, iPhone 17 на 512 Гб в Астане можно купить за 122 тыс. рублей вместо 135 тыс. рублей.

Однако билет на самолет из Москвы в Астану и обратно будет стоить около 25 тыс. рублей. Также стоит помнить, что по прилете нужно будет оплатить проживание в гостинице. Но с другой стороны, никто не мешает купить два смартфона (такое количество можно ввезти без растаможки) и один из них отдать кому-либо из членов семьи, таким образом сэкономив уже больше.

Грузия

Похожие цены на смартфоны Apple в Грузии. Например, базовый iPhone 17 на 256 Гб обойдется здесь в 97 тыс. рублей. Модель получше, например iPhone 17 Pro на 512 Гб, будет стоить 160 тыс. рублей, а iPhone 17 Pro Max на 512 Гб — 170 тыс. рублей. При этом ультратонкий iPhone Air на 512 Гб можно приобрести всего за 147 тыс. рублей.

Что касается авиабилетов, то перелет из Москвы в Тбилиси и обратно обойдется минимум в 30 тыс. рублей. Это цена за рейс с пересадкой в Баку.

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армения

В Ереване iPhone 17 на 512 Гб будет стоит 122 тыс. рублей. Модель 17 Pro на 512 Гб обойдется в 159 тыс. рублей, а 17 Pro Max на 512 Гб — в 171 тыс. рублей. Новинку iPhone Air с минимальным объемом памяти можно купить за 122 тыс. рублей, а с максимальным — за 170 тыс. рублей.

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Ереван и обратно будут стоить от 20 тыс. рублей.

ОАЭ

Самые доступные цены на смартфоны Apple в Дубае. Там можно купить iPhone 17 на 256 Гб за 78 тыс. рублей. Модель 17 Pro на 512 Гб будет стоить 127 тыс. рублей, а 17 Pro Max с таким же объемом памяти — 136 тыс. рублей.

iPhone Air с минимальным объемом памяти в Дубае стоит 98 тыс. рублей, с максимальным — 137 тыс. рублей.

При этом авиабилеты в Дубай можно купить по относительно приемлемым ценам. Самые дешевые рейсы обойдутся в 21 тыс. рублей.

Китай

Относительно дешево iPhone 17 можно купить в Китае. Так, например, базовая модель с объемом памяти 256 Гб обойдется в 70 тыс. рублей. Тот же смартфон с 512 Гб памяти будет стоить 94 тыс. рублей. Такая же цена и у iPhone Air с минимальным объемом памяти. Ту же модель с 1 Тб можно купить за 141 тыс. рублей.

Цены на iPhone 17 Pro начинаются от 105 тыс. рублей, а на iPhone 17 Pro Max — от 117 тыс. рублей. Это стоимость за модели с минимальным объемом памяти.

Однако перелет полностью нивелирует разницу в цене на смартфоны в России и Китае. Так, самый дешевый билет на рейс из Москвы в Пекин и обратно обойдется почти в 58 тыс. рублей. Это 15-часовой перелет с одной пересадкой.

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Где самые дешевые iPhone

Традиционно технику Apple дешевле всего можно купить в Америке. Например, iPhone 17 на 256 Гб будет стоить 67 тыс. рублей. iPhone Air с минимальным объемом памяти обойдется в 84 тыс. рублей. iPhone 17 Pro на 256 Гб можно купить за 92 тыс. рублей, а iPhone 17 Pro Max на 256 Гб — за 100 тыс. рублей.

Однако у россиян все равно не получится сэкономить. Самая низкая цена на авиабилеты в Нью-Йорк — 101 тыс. рублей. Столько стоит перелет с пересадками, который длится больше суток.

Как россияне могут сэкономить на покупке iPhone

Способы сэкономить на покупке iPhone есть, хотя довольно странно говорить об этом, учитывая, что техника Apple — это все же люксовые товары, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Сэкономить можно, купив смартфон без гарантии. В параллельном импорте продавец, то есть крупные розничные сети, отвечают за гарантию. Официального сервиса все равно нет, но они вывозят из России, как-то ремонтируют, если телефон сломался не по вашей вине. Поэтому выбор у вас простой: покупаете без какой-либо гарантии либо переплачиваете процентов 20 и покупаете с гарантией от крупной розничной сети», — сказал Муртазин.

Что касается поездок за iPhone в другие страны, то, по его мнению, это бессмысленно. Разница в цене нивелируется стоимостью перелета и проживания, отметил эксперт.

«Но купить iPhone в другой стране, если вы там уже находитесь, — это окей», — отметил он.

Читайте также:

Apple выпустила iOS 26: что известно, проблемы, стоит ли обновлять смартфон

Apple и Google отключат свои смартфоны в России? Что известно, как быть

Завис смартфон и не реагирует? Простые способы оживить гаджет