Стало известно, когда в Москве можно будет купить новый iPhone 17 NEWS.ru: очная продажа iPhone 17 стартует в середине октября

В торговых сетях DNS и «М.Видео» рассказали NEWS.ru, что очная продажа iPhone 17 начнется 14 и 31 октября соответственно. При этом пока точно не известно, в каких именно магазинах появится новая модель, но уже сейчас можно оформить предзаказ.

Продавать iPhone 17 мы начнем 14 октября, но пока не известно где. Сейчас вы можете заказать его в любой магазин нашей сети. Но требуется предоплата, — рассказал сотрудник технической поддержки DNS.

Ранее сообщалось, что информация о начале продаж нового iPhone 17 в Москве с 23 сентября не соответствует действительности. Пока известно, что доступны лишь предзаказы моделей. В одном из магазинов можно посмотреть демообразец, однако о продажах пока речи не идет.

Кроме того, в России в два раза подешевел iPhone 16 Plus. На маркетплейсах он предлагается всего за 67 тысяч рублей. При заказе из-за границы устройство можно взять еще дешевле — за 62 тысячи рублей, однако покупателю придется оплатить пошлину. Речь идет о стартовой версии модели, которая поступила в продажу осенью.