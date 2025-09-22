В сети restore опровергли информацию о начале продаж IPhone-17

Старта очных продаж нового IPhone-17 не стоит ждать 23 сентября, рассказали NEWS.ru в сети магазинов restore. По словам представителя компании, пока товар в продажу не поступал: в некоторых магазинах новая модель представлена для демонстрации и пока можно оформить лишь предзаказ.

На данный момент информация о запуске розничных продаж IPhone-17 в сети отсутствует. Пока известно, что они не начнутся завтра и доступны лишь предзаказы. А в магазине на Неглинной можно посмотреть, пощупать демо-образец. Но пока модель не поступала ни в один наш магазин, — сообщили в компании.

По словам собеседника, в СМИ то и дело появляются сообщения о старте продаж, но они не имеют отношения к действительности. На прошлой неделе сообщалось, что продажи нового iPhone начнутся в Москве 23 сентября.

Ранее стало известно, что новые смартфоны iPhone 17 от компании Apple впервые презентовали на публичном мероприятии в России. Базовая модель обойдется россиянам в 109 тыс. рублей. Устройство работает под управлением процессора A19, автономность смартфона составляет примерно 30 часов работы. Его толщина — всего 5,6 миллиметров.