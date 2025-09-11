В Apple объяснили сложность выбора между смартфонами из новой линейки Apple: пользователям будет сложно выбрать между iPhone Air и iPhone 17 Pro

Покупателям будет сложно выбрать между iPhone Air и iPhone 17 Pro, заявила в беседе с The Wall Street Journal руководитель Apple по промышленному дизайну Молли Андерсон. По ее словам, ультратонкий iPhone Air за $1 тыс. (около 86 тыс. рублей) предпочтут те, кому iPhone 17 Pro кажется слишком мощным и тяжеловесным.

При этом iPhone 17 Pro — тоже прекрасный продукт. Но, мне кажется, легкость, тяга к стильному дизайну, идея не носить с собой столько веса — это совершенно другой опыт. <...> Мне нравится, что это сложный выбор, — подчеркнула топ-менеджер.

Также она добавила, что модели Pro имеют матовый корпус, а вот Air получил отполированную до блеска рамку, что визуально делает устройство еще тоньше. Несмотря на эту особенность, у модели только одна основная камера и аккумулятор с менее впечатляющим временем работы по сравнению с Pro-версией, резюмировала Андерсон.

Ранее сообщалось, что не менее 57% всех предзаказов на новый iPhone в России пришлось на модель Pro Max. Наименее популярными оказались модели iPhone 17 Air (9%) и классический вариант iPhone 17 (3%). Чаще всего покупатели выбирают смартфон темно-синего цвета с объемом памяти 256 Гб.