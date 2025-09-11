Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 12:28

В Apple объяснили сложность выбора между смартфонами из новой линейки

Apple: пользователям будет сложно выбрать между iPhone Air и iPhone 17 Pro

Фото: Xinhua/Wu Xiaoling/Global Look Press

Покупателям будет сложно выбрать между iPhone Air и iPhone 17 Pro, заявила в беседе с The Wall Street Journal руководитель Apple по промышленному дизайну Молли Андерсон. По ее словам, ультратонкий iPhone Air за $1 тыс. (около 86 тыс. рублей) предпочтут те, кому iPhone 17 Pro кажется слишком мощным и тяжеловесным.

При этом iPhone 17 Pro — тоже прекрасный продукт. Но, мне кажется, легкость, тяга к стильному дизайну, идея не носить с собой столько веса — это совершенно другой опыт. <...> Мне нравится, что это сложный выбор, — подчеркнула топ-менеджер.

Также она добавила, что модели Pro имеют матовый корпус, а вот Air получил отполированную до блеска рамку, что визуально делает устройство еще тоньше. Несмотря на эту особенность, у модели только одна основная камера и аккумулятор с менее впечатляющим временем работы по сравнению с Pro-версией, резюмировала Андерсон.

Ранее сообщалось, что не менее 57% всех предзаказов на новый iPhone в России пришлось на модель Pro Max. Наименее популярными оказались модели iPhone 17 Air (9%) и классический вариант iPhone 17 (3%). Чаще всего покупатели выбирают смартфон темно-синего цвета с объемом памяти 256 Гб.

Apple
iPhone
смартфоны
гаджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор раскрыл значимость освобождения Сосновки
Балашихинский отравитель обратился к суду с неожиданной просьбой
IT-эксперт предупредил о новой уловке мошенников
В Госдуме оценили вероятность игры России и Украины в футбольном турнире
Телеведущий Fox News предрек конец Америки после убийства сторонника Трампа
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.