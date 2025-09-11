Названа самая популярная модель для предзаказа в линейке iPhone 17 Больше половины предзаказов на новый iPhone 17 пришлось на модель Pro Max

Не менее 57% всех предзаказов на новый iPhone пришлось на модель Pro Max, сообщили РИА Новости аналитики МТС. Наименее популярными оказались модели iPhone 17 Air (9%) и классический вариант iPhone 17 (3%).

Отмечается, что чаще всего люди выбирают смартфон темно-синего цвета с объемом памяти 256 Гб. Больше всего предзаказов на новый iPhone оформили в Москве (39%), также в топ-5 городов по этому показателю вошли Санкт-Петербург, Сочи, Хабаровск, Рязань. В МТС добавили, что в целом предзаказ на новые модели смартфона стал в два раза выше, чем в 2024 году, и в пять раз больше, чем в 2023-м.

Ранее сообщалось, что на отечественных маркетплейсах цены на новую линейку iPhone доходят до 516 тысяч рублей. Именно в такую стоимость оценивают iPhone 17 Pro Max на 512 Гб, причем цена указана со скидкой. Модель той же серии, но с объемом памяти 256 Гб, обойдется покупателям в 446 тысяч рублей. Обещанные версии на 1 и 2 Тб памяти в продаже пока отсутствуют.

До этого IT-эксперт Артем Геллер заявил, что владельцам iPhone 16 не следует спешить с приобретением новой модели iPhone 17. По его словам, принципиальной разницы между этими устройствами практически нет.