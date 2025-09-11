Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 08:10

Названа самая популярная модель для предзаказа в линейке iPhone 17

Больше половины предзаказов на новый iPhone 17 пришлось на модель Pro Max

Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Не менее 57% всех предзаказов на новый iPhone пришлось на модель Pro Max, сообщили РИА Новости аналитики МТС. Наименее популярными оказались модели iPhone 17 Air (9%) и классический вариант iPhone 17 (3%).

Отмечается, что чаще всего люди выбирают смартфон темно-синего цвета с объемом памяти 256 Гб. Больше всего предзаказов на новый iPhone оформили в Москве (39%), также в топ-5 городов по этому показателю вошли Санкт-Петербург, Сочи, Хабаровск, Рязань. В МТС добавили, что в целом предзаказ на новые модели смартфона стал в два раза выше, чем в 2024 году, и в пять раз больше, чем в 2023-м.

Ранее сообщалось, что на отечественных маркетплейсах цены на новую линейку iPhone доходят до 516 тысяч рублей. Именно в такую стоимость оценивают iPhone 17 Pro Max на 512 Гб, причем цена указана со скидкой. Модель той же серии, но с объемом памяти 256 Гб, обойдется покупателям в 446 тысяч рублей. Обещанные версии на 1 и 2 Тб памяти в продаже пока отсутствуют.

До этого IT-эксперт Артем Геллер заявил, что владельцам iPhone 16 не следует спешить с приобретением новой модели iPhone 17. По его словам, принципиальной разницы между этими устройствами практически нет.

Россия
Apple
iPhone
смартфоны
заказы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При въезде на Крымский мост со стороны Керчи собралась внушительная пробка
Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности в США
Известную блогершу признали банкротом
Экс-полицейский назвал журналиста чмом, избил оператора и попал на видео
«Что хотели, то и творили»: Родченков о сокрытии допинговых нарушений
В Мехико резко выросло число пострадавших при взрыве автоцистерны
Врач раскрыла, передается предрасположенность к язве желудка через гены
Россиян предупредили о мошенниках, убеждающих покупать дорогие телефоны
«Поспешные и голословные заявления»: в Госдуме усомнились в словах Трампа
Нарколог ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после инцидента с БПЛА в Польше
Мошенники начали обманывать жертв через внутренние чаты в приложениях
Смерть отца во сне: к чему готовиться наяву
Президент Польши сделал важный звонок после инцидента с БПЛА
В российском городе активно ищут гуляющего по улицам лося
В Госдуме предложили серьезно ужесточить наказание за обман пенсионеров
Шпионившего за российскими военными молодого украинца сурово наказали
«Не я, а мой отец»: Кадыров рассказал о дипломатическом наследии
Названа самая популярная модель для предзаказа в линейке iPhone 17
Удар HIMARS по ДНР и ликвидация командиров: новости СВО к утру 11 сентября
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.