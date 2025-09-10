Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 18:46

Цены на новые iPhone сравнялись со стоимостью поддержанного авто

Стоимость нового iPhone на маркетплейсах в России достигла 625 тыс. рублей

Новый iPhone 17 Pro ​​на презентации Apple в Купертино Новый iPhone 17 Pro ​​на презентации Apple в Купертино Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

На отечественных маркетплейсах цены на новую линейку iPhone доходит до 516 тыс. рублей. Именно в такую стоимость оценивают iPhone 17 Pro Max на 512 ГБ, причем цена указана со скидкой. Модель той же серии, но с объемом памяти 256 ГБ, обойдется покупателям в 446 тыс. рублей. Обещанные версии на 1 и 2 ТБ памяти в продаже пока отсутствуют.

Базовые версии iPhone 17 на маркетплейсах предлагаются по более доступным ценам: 367 тыс. рублей за модель с памятью 512 ГБ и 297 тыс. рублей — с объемом памяти 256 ГБ. За iPhone Air на 512 ГБ просят 446 тыс. рублей, а версия на 256 ГБ обойдется в 368 тысяч рублей. Следует отметить, что все перечисленные предложения представляют собой только предзаказ, а не наличие товара в продаже.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что владельцам iPhone 16 не следует спешить с приобретением новой модели iPhone 17. По его словам, принципиальной разницы между этими устройствами практически нет.

Также поступала информация о том, что Apple планирует повысить цены на iPhone из-за высоких таможенных пошлин и ухудшения отношений между Индией и США. Журналисты напомнили, что американский лидер Дональд Трамп пообещал Нью-Дели увеличить пошлины на ввоз индийских товаров в ответ на покупку нефти у России.

iPhone
Apple
гаджеты
телефоны
