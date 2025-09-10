IT-эксперт дал совет владельцам iPhone 16 после выхода новой модели IT-эксперт Геллер: владельцам iPhone 16 лучше не тратиться на новую модель

Владельцам iPhone 16 не стоит торопиться с покупкой iPhone 17, заявил IT-эксперт и председатель комиссии Института развития интернета Артем Геллер. По его словам, которые передает «Москва 24», принципиальной разницы между моделями почти нет.

Ежегодно менять iPhone, возможно, стоит только тем, кто глубоко погружен в технологии и зависит от гаджета в работе. На самом деле разумнее переходить на новую модель через два-три поколения, — отметил Геллер.

Ранее Apple презентовала смартфон iPhone Air с толщиной корпуса всего 5,6 миллиметра. Рамка устройства на 80% состоит из переработанного титана, что делает его не только исключительно прочным, но и самым легким и тонким iPhone за всю историю бренда. До этого инсайдеры сообщали, что Apple кардинально изменит дизайн iPhone 17 Pro. По данным утечек, смартфон получит горизонтальный модуль камер, занимающий верхнюю треть корпуса, а логотип сместят вниз.

Также сообщалось, что Apple повысит цены на iPhone в связи с высокими пошлинами и испорченными отношениями между Индией и США. Журналисты напомнили, что американский лидер Дональд Трамп пообещал Нью-Дели увеличить пошлины на ввоз индийских товаров за покупку нефти у России.