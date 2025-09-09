Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Apple презентовала самый тонкий iPhone Air за всю историю компании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На ежегодной презентации 9 сентября компания Apple анонсировала смартфон iPhone Air с толщиной корпуса всего 5,6 миллиметра. Как сообщили представители компании, рамка устройства на 80% состоит из переработанного титана, что делает его не только исключительно прочным, но и самым легким и тонким iPhone за всю историю бренда.

Новый гаджет получил значительные улучшения в защите: технология Ceramic Shield 2 повышает устойчивость экрана к царапинам и повреждениям при падениях. Помимо рекордной тонкости, модель оснащена 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.

Ранее компания Applе представила новые наушники AirPods Pro 3. Ключевыми нововведениями стали встроенный датчик для измерения пульса, усовершенствованная система активного шумоподавления и функция мгновенного перевода в реальном времени.

До этого выяснилось, что Apple начала переговоры с российскими властями о выполнении требований нового законодательства относительно предустановки магазина RuStore. В случае достижения договоренностей заблокированные приложения российских банков могут вернуться в App Store.

