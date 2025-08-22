Предопределена судьба заблокированных на iPhone приложений банков «Известия»: заблокированные приложения российских банков могут вернуть на iPhone

Корпорация Apple начала переговоры с российскими властями о выполнении требований нового законодательства относительно предустановки магазина RuStore, сообщает газета «Известия» со ссылкой на информированные источники. В случае достижения договоренностей заблокированные приложения российских банков могут вернуться в App Store.

Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом: в ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone, — рассказали три источника на IT-рынке и в органах власти.

Согласно июльскому закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, с 1 сентября 2025 года все продаваемые в России смартфоны и планшеты должны обеспечивать возможность установки российских приложений. Новые правила фактически запрещают иностранным платформам препятствовать работе RuStore.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обязал компанию Proxima Beta Pte. Limited, издателя популярных шутеров PUBG и PUBG Mobile, выполнить ряд требований для работы в России. Согласно новым правилам, разработчик обязан открыть официальное представительство в РФ, пройти регистрацию в РКН и разместить соответствующую информацию на своем сайте.