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09 июля 2025 в 16:21

В Госдуме высказались о планах по запрету iPhone в России

Депутат Попов: сведения о запрете iPhone в РФ не соответствуют действительности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о планах Госдумы запретить ввоз iPhone в Россию не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале депутат и телеведущий Евгений Попов. Ранее о том, что любители техники Apple могут столкнуться с отсутствием iPhone в России уже в следующем году, заявил зампред комитета парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Это не так. От слова «совсем», — подчеркнул Попов.

На днях президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий Apple и другие зарубежные компании обеспечить установку и обновление российского магазина приложений RuStore на своих устройствах. С 1 сентября 2025 года запрещается создавать условия, ограничивающие использование RuStore на технически сложных товарах.

До этого основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов не исключил возможного возвращения Apple на российский рынок через схемы параллельного импорта. По его мнению, компания может организовать поставки техники через третьи страны в случае падения рентабельности бизнеса. Вместе с этим аналитик спрогнозировал подорожание продукции Apple к осени 2025 года в связи с выходом iPhone 17.

iPhone
Apple
Госдума
RuStore
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