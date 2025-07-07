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07 июля 2025 в 15:39

Путин подписал закон об обязательной поддержке RuStore на гаджетах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий Apple и другие зарубежные компании обеспечить установку и обновление российского магазина приложений RuStore на своих устройствах — соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. Так, с 1 сентября 2025 года запрещается создавать условия, ограничивающие использование RuStore на технически сложных товарах.

Новый закон вводит запрет на блокировку функциональности устройств при установке альтернативных приложений, ограничение способов оплаты, а также навязывание разработчикам зарубежной ценовой политики. Продавцы техники будут обязаны гарантировать пользователям возможность устанавливать и использовать приложения через российский магазин.

Документ направлен на устранение антиконкурентных практик со стороны иностранных IT-компаний, прежде всего Apple и Google. В Госдуме пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения бесперебойного доступа к критически важным сервисам, включая банковские приложения и другие отечественные цифровые решения.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил о маловероятности блокировки Telegram в России, так как это крупная экосистема, к которой уже привыкли пользователи. Хотя он не исключил возможных временных сбоев в работе мессенджера.

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