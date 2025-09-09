Applе представила AirPods Pro 3 и iPhone 17

Компания Applе представила новые наушники AirPods Pro 3 и iPhone 17. Ключевыми нововведениями первых стали встроенный датчик для измерения пульса, усовершенствованная система активного шумоподавления и функция мгновенного перевода в реальном времени.

Новые AirPods Pro поступят в продажу уже 19 сентября. Стартовая цена гаджета составит $249. Ожидается, что интеграция пульсометра откроет пользователям новые возможности для мониторинга здоровья без необходимости использования дополнительных устройств.

Что касается iPhone 17, он будет представлен в пяти цветах — синий, зеленый, фиолетовый, белый и черный. По словам разработчиков, телефон сможет зарядиться на 50% за 20 минут. Кроме того, ожидается, что его батарея может продержаться без подзарядки на восемь часов дольше, чем у iPhone 16.

Ранее выяснилось, что корпорация Apple начала переговоры с российскими властями о выполнении требований нового законодательства относительно предустановки магазина RuStore. В случае достижения договоренностей заблокированные приложения российских банков могут вернуться в App Store.