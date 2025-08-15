Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 10:30

Завис смартфон и не реагирует? Простые способы оживить гаджет

Завис смартфон и не реагирует? Простые способы «оживить» гаджет Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как перезагрузить вдруг зависший смартфон? Этот вопрос возникает у многих пользователей, когда экранчик гаджета перестает откликаться на прикосновения, а приложения зависают. В большинстве ситуаций паниковать не стоит: зависание — не приговор, а чаще всего временный сбой, который можно устранить самостоятельно.

Как определить, сломан ли смартфон?

Но как понять, сломался ли смартфон окончательно или его еще можно «оживить»? Причины зависания могут быть разными: перегрев, переполнение памяти, сбой операционной системы, установка несовместимых приложений или обновлений. Если устройство не реагирует, но вибрирует при нажатии кнопок или слышен звук подключения зарядки, это хороший знак: аппарат, скорее всего, не сгорел.

  1. Попробуйте стандартную перезагрузку — зажмите кнопку питания на 10 секунд.

  2. Если не помогло, используйте комбинацию кнопок (для Android это часто Power + Volume Down, для iPhone — Power + Home или Power + Volume Up). Процесс перезагрузки может занять некоторое количество времени.

  3. Не трясите телефон — это не поможет, а лишь усугубит ситуацию.

  4. Не извлекайте батарею, если она несъемная, — это опасно для устройства.

  5. Дождитесь перезагрузки и проверьте, работает ли смартфон.

Опасно ли зависание смартфона?

Современные литий-ионные аккумуляторы редко взрываются из-за зависания, но перегрев или физические повреждения могут увеличить риск. Если телефон сильно нагрелся, выключите его и дайте остыть.

Как перезагрузить зависший смартфон? Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Куда обращаться в Москве и Московской области?

Если перезагрузка не помогла, обратитесь в авторизованные сервисные центры. Если устройство на гарантии, лучше сразу идти в официальный сервис, указанный в гарантийном талоне.

Как предотвратить зависание?

Чтобы избежать зависаний, как можно чаще очищайте кеш, удаляйте неиспользуемые приложения, обновляйте саму систему и не перегружайте телефон одновременно запущенными программами. Также рекомендуется делать резервные копии данных. Если зависший смартфон не починить вовремя, есть риск потери файлов при сбое системы или необходимости полного сброса. Однако при своевременной перезагрузке данные, как правило, сохраняются.

Что будет, если не починить зависший смартфон?

Долгие сбои могут повредить файлы или привести к потере данных. Рекомендуется делать резервные копии и решать проблему сразу.

Как перезагрузить зависший смартфон? Теперь вы знаете ответ и сможете справиться с этой проблемой быстро и безопасно.

Ранее мы рассказывали, помогут ли специальные приложения в смартфоне найти пропавшего человека?

Валентина Еремеева
В. Еремеева
