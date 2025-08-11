WhatsApp и Telegram заблокируют в РФ завтра? Причины сбоев, что происходит

Сегодня, 11 августа, в России наблюдаются массовые сбои во время звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, будут ли заблокированы приложения?

Что известно о сбоях в работе WhatsApp и Telegram 11 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 11 августа, пользователи WhatsApp из разных регионов России столкнулись со сбоями в работе мессенджера. Жалобы поступают на плохое соединение при совершении звонков в приложениях через мобильный интернет: пропадает связь, собеседника практически не слышно.

Порядка 41% сообщений о сбоях WhatsApp приходятся на Москву, 10% — на Краснодарский край, 9% — на Санкт-Петербург, 5% — на Свердловскую область, 4% — на Новосибирскую область, 3% — на Башкирию, Самарскую, Челябинскую и Московскую области, 2% — на Татарстан, Кузбасс, Ставрополье, Алтайский край, Ростовскую, Воронежскую и Иркутскую области, 1% — на Приморский и Забайкальский края, Владимирскую и Оренбургскую области.

Пользователи Telegram также сообщили, что не могут совершать звонки в мессенджерах. Наибольшее количество жалоб зафиксировано от пользователей из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской и Иркутской областей.

Журналист Ксения Собчак связывает сбои в работе WhatsApp и Telegram с призывом операторов связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 запретить звонки в зарубежных мессенджерах.

«По их мнению, это позволит решить три проблемы: вернет из мессенджеров трафик в обычные голосовые вызовы, что позитивно скажется на их экономике; позволит решить проблему кибермошенничества, так как львиная часть этих случаев происходит именно через WhatsApp и Telegram; предотвратит возможную полную блокировку этих мессенджеров», — сообщила она.

Собчак предположила, что блокировка звонков Telegram и WhatsApp идет со стороны Роскомнадзора, поскольку, по ее словам, сбоев в работе инфраструктуры мобильных операторов связи не наблюдается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли заблокированы WhatsApp и Telegram

Журналист Анастасия Кашеварова заявила, что в России началась блокировка WhatsApp. По ее словам, вскоре у всех пользователей будут наблюдаться проблемы со звонками в мессенджерах.

«Потихоньку, но началась. Звонки через мобильный интернет на мессенджере не всегда проходят. Видимо, пока только пробуют», — написала она в личном Telegram-канале.

В то же время зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с NEWS.ru заявил, что в Государственной думе и Минцифры не было обсуждения инициатив о блокировке WhatsApp.

«Я не готов сказать, [начался ли процесс блокировки WhatsApp]. Единственное, я исхожу из официальной информации, по крайней мере из обсуждений в комитете и Минцифры, — такой инициативы не было. И никаких официальных разговоров о том, что будут блокировки мессенджеров, не было», — уточнил парламентарий.

Также не сообщалось о возможной блокировке завтра мессенджера Telegram.

Читайте также:

Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 августа: где сбои в РФ

Слова о патриотизме, мнение об СВО, болезнь дочки: как живет актер Збруев