В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp Депутат Ющенко: в Госдуме и Минцифры не обсуждали планы о блокировке WhatsApp

В Госдуме и Минцифры не было обсуждения инициатив о блокировке мессенджера WhatsApp, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, комментируя сообщения о замедлении работы сервиса. По его словам, информацию о блокировке нельзя считать достоверной.

Я не готов сказать (начался ли процесс блокировки WhatsApp. — NEWS.ru). Единственное, я исхожу из официальной информации, по крайней мере из обсуждений в комитете и Минцифры, — такой инициативы не было. И никаких официальных разговоров о том, что будут блокировки мессенджеров, не было. Есть высказывания некоторых представителей, в том числе и комитета. Это личная какая-то, видимо, информация, основанная на каких-то домыслах. Я не знаю, насколько эта информация достоверна, — высказался Ющенко.

Депутат подтвердил, что перебои в работе мессенджера есть как в Москве, так и в других регионах. Он добавил, что из-за атак БПЛА работа интернета может быть замедлена.

Я, как такой же пользователь, понимаю, что сейчас идут определенные перебои, в том числе не только в регионах. Идут перебои в Москве и Московской области. Во многих регионах вообще в целом заторможен интернет с учетом атак БПЛА. В частности, в Орловской области — я недавно там был — интернет вообще практически не работает. В данном случае интернет работает, но WhatsApp имеет определенные сбои. Я бы дождался все-таки какой-то более внятной и понятной позиции от Роскомнадзора, — пояснил Ющенко.

Ранее журналист Ксения Собчак со ссылкой на данные кабмина сообщила, что операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 призвали запретить звонки в зарубежных мессенджерах. Она уточнила, что предложение было озвучено в конце мая на стратегической сессии по развитию связи.