Apple выпустила iOS 26: что известно, проблемы, стоит ли обновлять смартфон

Компания Apple официально представила iOS 26, которая стала доступна для iPhone 11 и более новых моделей, включая линейку iPhone 16 и SE второго и третьего поколений. Что об этом известно, стоит ли обновлять смартфон?

Что известно о новой операционной системе iOS 26

Ключевым нововведением iOS 26 стал дизайн Liquid Glass («жидкое стекло»), придающий интерфейсу полупрозрачность и глубину за счет динамических эффектов, реагирующих на наклоны устройства и касания.

Среди функциональных улучшений — интеграция Apple Intelligence для автоматического перевода в сообщениях и звонках, улучшенная фильтрация спама, обновленные приложения «Камера», «Телефон» и Safari, а также новый режим энергосбережения Adaptive Power для iPhone 15 Pro и новее.

«Apple представила новые интересные функции и возможности для всех своих программных платформ — iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS — а также новый красивый дизайн с „жидким стеклом“, который обеспечивает еще большую согласованность во всей экосистеме Apple», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, в Apple Music добавляется перевод текстов песен, а также их произношение, отметка посещенных мест в Apple Maps, а также отслеживание заказов через Apple Wallet.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С каким проблемами столкнулись пользователи iOS 26

По информации Telegram-канала SHOT, новая iOS 26 «убивает» батарею iPhone и не дает нормально работать приложениям.

«Обновление „яблочной“ операционки оказалось сырым. Многие отмечают, что после установки iOS 26 у них полностью пропали иконки с рабочего стола, не отображаются фотографии в галерее, а новинка Liquid Glass (так называемое жидкое стекло) не прогружается. Ряд других пользователей жалуются, что просто не могут обновить свои смартфоны, так как система зависает на этапе установки новой операционки. Еще одной проблемой стала работа аккумуляторов, которые теперь заряжаются не полностью, хотя на экране отображается обратное», — говорится в публикации.

Отмечается, что проблемы фиксируют не только на iPhone, но и на iPad.

«Ряд владельцев планшетов обращают внимание на то, что у них не работает корректно клавиатура, а сам планшет из-за этого даже отключается. Правда, некоторые пользователи нашли и плюсы: у кого-то получилось загрузить в Apple Pay карты „Мир“, хотя раньше подобное им не удавалось. Правда, пока оплатить ими что-либо не получается», — пишет SHOT.

При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что новое обновление iOS 26 можно устанавливать на все модели iPhone.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Это новое обновление, которое можно устанавливать на любой аппарат. Оно не будет губительным для старых моделей, будет работать, потому что компания гарантирует работу своего ПО. <…> Стоит всегда ставить новый софт и не ждать, потому что специалисты в новинках закрывают дырки, которые есть в программном обеспечении», — добавил эксперт.

