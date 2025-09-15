Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:09

Аналитик опроверг слухи о новом обновлении от Apple

Аналитик Муртазин: iOS 26 не грозит проблемами с телефоном

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вопреки слухам, новое обновление iOS 26 можно устанавливать на все модели iPhone, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, переданным НСН, оно не станет губительным для старых аппаратов.

Это новое обновление, которое можно устанавливать на любой аппарат. Оно не будет губительным для старых моделей, будет работать, потому что компания гарантирует работу своего ПО. <…> Стоит всегда ставить новый софт и не ждать, потому что специалисты в новинках закрывают дырки, которые есть в программном обеспечении, — объяснил он.

Ранее на ежегодной презентации компания Apple анонсировала смартфон iPhone Air с толщиной корпуса всего 5,6 миллиметра. Рамка устройства на 80% состоит из переработанного титана, что делает его не только исключительно прочным, но и самым легким и тонким смартфоном за всю историю бренда.

гаджеты
телефоны
обновления
Apple
