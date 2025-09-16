Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 12:26

Погода в Москве в среду, 17 сентября: ждать ли резкого потепления и гроз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 17 сентября, ожидаются кратковременные дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 17 сентября

В Москве завтра, 17 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

«17 сентября будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +10 до +12 градусов, в центре — от +13 до +15 градусов, по области — от +7 до 12 градусов. Днем по области местами небольшой дождь. Температура в Москве — от +19 до +21 градуса, по области — от +17 до +22 градусов. Ветер южный, 6–11 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в российской столице 17 сентября сильных дождей не ожидается.

«В среду, в теплом секторе циклона, облаков в небе станет больше, но до дождей дело дойдет только в западных районах Подмосковья. Под утро — от +10 до +13 градусов, днем — не выше +20 градусов» — пояснил синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, 17 сентября в Москве в дневное время температура достигнет пиковых значений: +18–19 градусов. Ощущаться она будет как +16–18 градусов из-за умеренной влажности (39–50%) и юго-восточного ветра скоростью 4–5 м/с. Давление снизится до 748 мм рт. ст. Вечером постепенно похолодает до +13–16 градусов. Облачность сохранится, ветер останется южным и ослабеет до 3 м/с. Осадков не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 17 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 сентября в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +18 градусов.

«17 сентября будет облачная погода. Местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов. Днем — от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что погода начнет портиться с середины рабочей недели.

«Понижение температуры начнется только на этой неделе. Как только станет больше облачности и дождей, сразу похолодает до +15–18 градусов, но это будет во второй половине следующей недели», — уточнил он.

