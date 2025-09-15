Ледяные ливни и холод до −3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Похолодание придет в российскую столицу в конце недели, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в Москве на 19, 20 и 21 сентября, ждать ли ледяных ливней и холода до −3 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в пятницу, 19 сентября, в Москве прогнозируются кратковременные дожди.

«В ночь на пятницу осадки маловероятны, минимальная температура — от +7 до +10 градусов, в светлое время суток возможен небольшой дождь, максимальная температура — от +16 до +19 градусов. Будняя часть недели будет постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов. По-настоящему осенняя погода нагрянет в следующие выходные. В субботу североатлантический циклон принесет с собой „полчища“ фронтальных облаков, проливные дожди — на метр московских улиц выпадет 22 литра небесной воды, или около 1/3 от всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Ночью — от +10 до +13 градусов, днем — с трудом до +16 градусов. В воскресенье, в тылу циклона, станет еще холоднее. В сумерках — от +7 до +10 градусов, в середине дня — всего +11–14 градусов», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, в пятницу, 19 сентября, в российской столице температура воздуха днем не поднимется выше +13 градусов, а ночью опустится до +8 градусов. Почти весь день будет идти дождь, вероятность осадков оценивается в 83%. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, а влажность воздуха достигнет крайне высоких значений — до 87%. Ветер будет юго-западный порывами до 4 м/с.

В субботу, 20 сентября, ненастная погода сохранится. Столбики термометров покажут днем около +15 градусов, а ночью — +10 градусов. Ожидается дождь, который местами может быть сильным. Влажность воздуха останется высокой — 64%, а скорость ветра усилится до 7 м/с. Атмосферное давление будет низким, около 746 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Воскресенье, 21 сентября, принесет долгожданное прояснение, но не потепление. Дождь прекратится, небо очистится от туч. Однако температура воздуха продолжит падение. Днем ожидается не более +16 градусов, а ночью — всего +6 градусов. Ветер сменит направление на западное и останется достаточно сильным — до 5–6 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться.

Таким образом, в Москве в конце недели ледяных ливней и холода до −3 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге в пятницу, 19 сентября, температура воздуха днем составит +14–17 градусов, ночью опустится до +13–14 градусов. Почти весь день ожидается слабый дождь, который временами будет усиливаться. Атмосферное давление будет постепенно снижаться с 754 до 749 мм ртутного столба, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Ветер юго-западный и западный порывами до 5–6 м/с.

Суббота, 20 сентября, принесет более прохладную погоду. Дневная температура не поднимется выше +12–15 градусов, ночная составит +11–12 градусов. Утром и днем временами ожидается слабый дождь, к вечеру осадки прекратятся. Атмосферное давление будет низким в первой половине дня, но начнет повышаться к вечеру, достигнув 753 мм ртутного столба к полуночи. Ветер западный и северо-западный 3–4 м/с.

Воскресенье, 21 сентября, порадует улучшением погодных условий. Днем температура воздуха в Северной столице составит до +14–15 градусов, ночью воздух охладится до +10–11 градусов. Осадки маловероятны, ожидается ясная или малооблачная погода. Атмосферное давление продолжит повышаться, достигнув 756–758 мм ртутного столба, что свидетельствует об установлении более стабильных атмосферных условий. Ветер западный и юго-западный 4–5 м/с.

