Стало известно, когда наступит метеорологическая осень в центре России

На территории Центральной России на следующей неделе начнется метеорологическая осень, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В понедельник и вторник, 15 и 16 сентября, в Центральной России ночью температура опустится до 7–10 градусов, а днем поднимется до 19–22 градусов тепла.

По словам Тишковца, в среду, 17 сентября, ожидается увеличение облачности, однако дожди придут лишь в западные районы Московской области. Ночные температуры будут колебаться от +10 до +13 градусов, а днем не превысят +20 градусов. В ночь на четверг, 18 сентября, осадков не предвидится, температура воздуха составит 9–12 градусов тепла. Днем небо будет затянуто облаками с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температура поднимется до 15–18 градусов.

В субботу, 20 сентября, Центральная Россия окажется под влиянием североатлантического циклона, который принесет с собой осадки. Ожидается, что дожди будут сильными, а ветер — порывистым. Температура воздуха также понизится. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов, а днем — до +16 градусов. В воскресенье, 21 сентября, ожидается похолодание. Ночные температуры опустятся до 7–10 градусов выше нуля, а дневные — до 11–14 градусов тепла. 22 сентября наступит астрономическая осень.

Ранее сообщалось, что с 15 по 21 сентября в 10 регионах России ожидаются проливные дожди. Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о непогоде в Ленинградской, Псковской, Калининградской, Новгородской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Карелии, Коми и Ненецком автономном округе.