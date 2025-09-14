Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 13:42

Стало известно, когда наступит метеорологическая осень в центре России

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в России начнется метеорологическая осень

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На территории Центральной России на следующей неделе начнется метеорологическая осень, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В понедельник и вторник, 15 и 16 сентября, в Центральной России ночью температура опустится до 7–10 градусов, а днем поднимется до 19–22 градусов тепла.

По словам Тишковца, в среду, 17 сентября, ожидается увеличение облачности, однако дожди придут лишь в западные районы Московской области. Ночные температуры будут колебаться от +10 до +13 градусов, а днем не превысят +20 градусов. В ночь на четверг, 18 сентября, осадков не предвидится, температура воздуха составит 9–12 градусов тепла. Днем небо будет затянуто облаками с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температура поднимется до 15–18 градусов.

В субботу, 20 сентября, Центральная Россия окажется под влиянием североатлантического циклона, который принесет с собой осадки. Ожидается, что дожди будут сильными, а ветер — порывистым. Температура воздуха также понизится. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов, а днем — до +16 градусов. В воскресенье, 21 сентября, ожидается похолодание. Ночные температуры опустятся до 7–10 градусов выше нуля, а дневные — до 11–14 градусов тепла. 22 сентября наступит астрономическая осень.

Ранее сообщалось, что с 15 по 21 сентября в 10 регионах России ожидаются проливные дожди. Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о непогоде в Ленинградской, Псковской, Калининградской, Новгородской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Карелии, Коми и Ненецком автономном округе.

Евгений Тишковец
прогнозы
погода
осень
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.