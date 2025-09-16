Магнитные бури сегодня, 16 сентября: что завтра, боли, снижение давления

Сегодня, 16 сентября, на Земле фиксируется слабая магнитная буря уровня G1, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, какие советы дают врачи?

Будут ли магнитные бури 16 и 17 сентября

По данным экспертов ИКИ РАН, геомагнитные возмущения не закончатся в ближайшие несколько суток.

«Текущий режим (отдельные слабые и средние бури, разделенные периодами спокойствия) примерно соответствует первоначальному прогнозу по прохождению корональной дыры, и если не вмешаются новые обстоятельства, то именно такой будет геомагнитная обстановка ближайшие двое или трое суток, пока Земля не покинет возмущенную область космического пространства. Из негативных обстоятельств отмечается исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая не только не показывает тенденций к снижению, а, наоборот, растет и с начала сегодняшних суток пересекла красную границу 750 км/с, отделяющую просто высокую скорость от экстремально высокой. Слабая реакция магнитного поля Земли на это событие объясняется низкой энергией магнитного поля солнечного ветра, которая, в отличие от скорости, резко спала, сняв давление на магнитное поле планеты», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, на Земле фиксируется магнитная буря силой три балла.

«Сегодня возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — говорится в публикации сервиса.

Завтра, 17 сентября, на Земле ожидаются слабые магнитные бури, добавили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Что советуют делать врачи в период магнитной бури

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru заявил, что в период геомагнитной активности стоит сохранять спокойствие, не нервничать и больше времени отдыхать.

«Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с расшатанной нервной системой и с психическими недугами. Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу», — объяснил медик.

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что многие пациенты рассказывают о разных симптомах, которые у них проявляются в период геомагнитных ударов. Чаще всего это повышение или резкое снижение артериального давления, а также упадок сил.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — рассказала врач.

