Apple представит новые продукты до конца 2025 года MacRumors: Apple анонсирует новые продукты в октябре

Корпорация Apple планирует представить до конца 2025 года еще несколько продуктов, сообщает MacRumors. Новые устройства могут быть анонсированы в октябре, несмотря на недавнюю презентацию iPhone 17.

Компания может представить новое поколение ТВ-приставки Apple TV с встроенной камерой и процессором A17 Pro. Умная колонка HomePod mini выйдет с поддержкой Apple Intelligence и новым чипом. Планшет iPad Pro может получить две фронтальные камеры и процессор M5.

Кроме того, Apple завершила разработку второго поколения умного маячка AirTag и монитора Studio Display 2 с подсветкой mini-LED. Также корпорация может представить гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro в новой версии.

В издании считают, что информацию о новых устройствах Apple опубликует на своем сайте. Однако в исключительном случае IT-гигант может провести небольшую презентацию.

Ранее сообщалось, что не менее 57% всех предзаказов на новый iPhone в России пришлось на модель Pro Max. Наименее популярными оказались модели iPhone 17 Air (9%) и классический вариант iPhone 17 (3%). Чаще всего покупатели выбирают смартфон темно-синего цвета с объемом памяти 256 Гб.