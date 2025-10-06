Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей

Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске лидирует в качестве символа для новой купюры номиналом 500 рублей, что следует из данных опроса на сайте Центробанка России. За изображение галереи проголосовало более 435 тыс. человек. На втором месте скульптура с орлом на горе Горячей, ее хотят видеть на новой купюре 120 тыс. участников опроса.

В качестве изображения для оборотной стороны лидирует гора Эльбрус, набравшая 330 тыс. голосов. Ее догоняет в голосовании комплекс небоскребов «Грозный-Сити» (294 тыс. голосов). Разрыв стал сокращаться после того, как голосовать за это изображение призвал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский политик заявил, что Чечня достойна изображения на купюре с обновленным дизайном, поскольку она стала первым регионом в новейшей истории России, где полностью был уничтожен международный терроризм. Предложение Кадырова поддержали крупные чеченские блогеры, в том числе Асхаб Тамаев и боец UFC Хамзат Чимаев.

Ранее появились фотографии всех достопримечательностей, изображения которых ЦБ предложил разместить на новой купюре. Опрос стартовал 1 октября в 10:00 мск. Подведение итогов состоится 14 октября.