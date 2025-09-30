Появились фото достопримечательностей, которые могут украсить 500 рублей

Новые купюры номиналом 500 рублей украсят достопримечательности Ставропольского края, передает РИА Новости. В голосовании будут участвовать Академическая галерея, беседка «Эолова арфа», горы Бештау и Машук, Лермонтовская галерея и скульптура «Орел, терзающий змею».

Все перечисленные объекты находятся в городе Пятигорске. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что эксперты предварительно отобрали 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее сообщалось, что онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры 500 рублей начнется 1 октября в 10:00 мск. Подведение итогов состоится 14 октября.

До этого сообщалось, что совет директоров Банка России утвердил концепцию дизайна новой банкноты номиналом 1000 рублей. На купюре планируется разместить изображение теплохода «Метеор», а в обращение она поступит в ближайшие годы. Сейчас художники ЦБ совместно со специалистами «Гознака» работают над эскизами. По словам Набиуллиной, новую банкноту будет приятно держать в руках.