Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:36

Появились фото достопримечательностей, которые могут украсить 500 рублей

Академическая галерея Академическая галерея Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Новые купюры номиналом 500 рублей украсят достопримечательности Ставропольского края, передает РИА Новости. В голосовании будут участвовать Академическая галерея, беседка «Эолова арфа», горы Бештау и Машук, Лермонтовская галерея и скульптура «Орел, терзающий змею».

Все перечисленные объекты находятся в городе Пятигорске. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что эксперты предварительно отобрали 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее сообщалось, что онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры 500 рублей начнется 1 октября в 10:00 мск. Подведение итогов состоится 14 октября.

До этого сообщалось, что совет директоров Банка России утвердил концепцию дизайна новой банкноты номиналом 1000 рублей. На купюре планируется разместить изображение теплохода «Метеор», а в обращение она поступит в ближайшие годы. Сейчас художники ЦБ совместно со специалистами «Гознака» работают над эскизами. По словам Набиуллиной, новую банкноту будет приятно держать в руках.

банкноты
купюры
деньги
Набиуллина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.