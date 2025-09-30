Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:08

Стало известно, что будет изображено на новой банкноте в 1000 рублей

Набиуллина: совет директоров ЦБ одобрил новый дизайн банкноты в 1000 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет директоров Банка России на своем заседании одобрил концепцию дизайна для модернизированной банкноты номиналом 1000 рублей, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция которой шла в Telegram-канале ЦБ. Выпуск обновленного денежного знака в обращение запланирован на ближайшие несколько лет. На банкноте будет изображен теплоход «Метеор».

Как уточнила глава Центробанка, в настоящее время художники Банка России и специалисты АО «Гознак» активно разрабатывают эскизный проект на основе утвержденной концепции. Она особо подчеркнула, что при создании дизайна были учтены пожелания и предпочтения, высказанные гражданами страны. В основу концепции легли результаты проведенного ранее открытого онлайн-голосования, чтобы конечный продукт соответствовал ожиданиям населения.

Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках, — добавила Набиуллина.

Ранее Набиуллина сообщила, что онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей начнется 1 октября в 10:00 мск. По ее словам, подведение итогов состоится 14 октября. Глава регулятора добавила, что новые банкноты будут посвящены Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру Пятигорску.

