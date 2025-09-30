Глава ЦБ анонсировала голосование по выбору символов для новой купюры Набиуллина: голосование по выбору символов для новой купюры начнется 1 октября

Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей начнется 1 октября в 10:00 мск, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По ее словам, подведение итогов состоится 14 октября. Глава регулятора добавила, что новые банкноты будут посвящены Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру Пятигорску, передает ТАСС.

Эксперты предварительно отобрали 6 символов Пятигорска и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, — рассказала Набиуллина.

Ранее зампред ЦБ Сергей Белов рассказал, что Банк России приступил к разработке новой банкноты номиналом 500 рублей. По его словам, купюра сохранит традиционную сиренево-фиолетовую гамму, которая была и у предыдущего дизайна. Он также отметил, что Центробанк сохраняет единый стиль банкнот образца 1997 года.

До этого Белов заявил, что чаще всего мошенники подделывают пятитысячные банкноты. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков оказались тысячерублевые купюры. При этом регулятор фиксирует снижение числа подделок.