23 сентября 2025 в 09:27

В Банке России назвали наиболее часто подделываемые банкноты

Центробанк: мошенники чаще всего подделывают пятитысячные купюры

В большинстве случаев мошенники подделывают именно пятитысячные купюры, заявил заместитель председателя Центрального банка России Сергей Белов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это экономически выгодно. При этом на втором месте оказались тысячерублевые банкноты, подделки купюр других номиналов встречаются значительно реже.

Чаще всего подделывают, конечно, высокий номинал — 5000 рублей, это экономически выгодно. На втором месте — 1000 рублей, — сказал Белов.

Он добавил, что Банк России отмечает снижение числа поддельных купюр в стране. По словам Белова, это говорит о том, что банкноты ЦБ РФ «хорошо защищены». Так, в 2024 году уровень фальшивомонетничества достиг рекордно низких показателей за последние годы.

На один миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлый год — две, — уточнил Белов.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что отличить фальшивые рублевые купюры можно по водяным знакам. На подделках они часто выглядят размытыми или имеют неестественный контраст.

