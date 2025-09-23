В Банке России рассказали о дизайне обновленной пятисотки

Банк России начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей, сообщил РИА Новости зампред ЦБ Сергей Белов. Купюра сохранит сиренево-фиолетовую цветовую гамму, как и ее предшественница.

Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. <...> Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница, — сказал Белов.

Центробанк придерживается характерной для банкнот образца 1997 года цветовой палитры, чтобы россияне легко распознавали номиналы, подчеркнул Белов. Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. Предварительный список достопримечательностей эксперты региональной рабочей группы подготовили еще в 2022 году

Белов также отметил, что в большинстве случаев мошенники подделывают пятитысячные купюры. По его словам, это экономически выгодно. На втором месте оказались тысячерублевые банкноты, подделки купюр других номиналов встречаются значительно реже. Он добавил, что Банк России отмечает снижение числа поддельных купюр в стране. По словам Белова, это говорит о том, что банкноты ЦБ РФ «хорошо защищены». Так, в 2024 году уровень фальшивомонетничества достиг рекордно низких показателей за последние годы.