«Грозный-Сити» или Эльбрус? Конфликт вокруг дизайна 500-рублевой купюры

В Сети разгорелся конфликт по поводу нового дизайна 500-рублевой купюры, голосование по которому запустил Центробанк. Свое мнение высказали в том числе глава Чечни Разман Кадыров и крупные блогеры Асхаб Тамаев и Владислав Поздняков. Что об этом известно?

Что за голосование по новому дизайну 500-рублевой купюры, Центробанк

На сайте Банка России 1 октября в 10:00 мск началось всероссийское онлайн-голосование по дизайну новой купюры номиналом 500 рублей. Оно продлится две недели и завершится в 12:00 мск 14 октября, отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Сейчас на банкноте 500 рублей изображен памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска, на оборотной стороне — Соловецкий монастырь. О начале разработки нового дизайна ЦБ объявил в начале сентября.

Для оформления новой купюры эксперты отобрали символы Северо-Кавказского федерального округа и Пятигорска. Предлагаемыми символами для лицевой стороны, посвященной Пятигорску, стали Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка «Эолова арфа», гора Бештау, гора Машук, Лермонтовская галерея и скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей.

Для оборотной стороны предлагается выбрать из следующих символов: башенные комплексы «Вовнушки» (Ингушетия) и «Эрзи» (Ингушетия), Большой азимутальный телескоп (Карачаево-Черкесия), гора Эльбрус, горнолыжный курорт Домбай (Карачаево-Черкесия), комплекс «Грозный-Сити» (Чечня), Дербентская крепость (Дагестан), Картинная галерея в городе Черкесске, Нарзанная галерея в Кисловодске, Национальная библиотека Чеченской Республики, памятник Матери в Ингушетии, Северо-Кавказская государственная филармония в Кисловодске, скульптура «Фатима, держащая солнце» (Владикавказ), Художественный музей им. Махарбека Турганова (Владикавказ), Чегемские водопады (Кабардино-Балкария) и Чиркейская ГЭС в Дагестане.

При этом купюра сохранит традиционную сиренево-фиолетовую цветовую гамму.

За ходом голосования можно наблюдать в реальном времени на сайте Центробанка.

Комплекс «Грозный-Сити» (Чечня) Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Что за спор возник вокруг дизайна 500-рублевой купюры

Через несколько дней после старта голосования начался настоящий медийный конфликт. Правые блогеры во главе с Владиславом Поздняковым призвали своих подписчиков голосовать за Эльбрус — символ мощи и величия России. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил граждан поддержать «Грозный-Сити», подчеркнув, что этот комплекс — символ возрождения региона и победы над международным терроризмом.

«Некоторые могут спросить: почему именно „Грозный-Сити“ должен занять место на новой российской банкноте? Ответ очевиден. Чеченская Республика — единственный регион в новейшей истории страны, где удалось полностью уничтожить международный терроризм, предотвратить распад России и вывести ее на путь всестороннего укрепления», — написал Кадыров в Telegram-канале.

За «Грозный-Сити» призвали голосовать крупные чеченские блогеры, в том числе Асхаб Тамаев и боец UFC Хамзат Чимаев, у которых на двоих более 25 млн подписчиков в соцсетях.

На момент написания текста за «Грозный-Сити» проголосовали почти 180 тысяч человек.

В ответ блогер Поздняков заявил, что принял вызов и еще раз призвал проголосовать за Эльбрус. Иначе, с его слов, в ближайшие лет 10–20 граждане будут носить с собой купюры с панельными новостройками. Кроме того, по утверждению Позднякова, за вариант «Грозный-Сити» якобы стали жестко накручивать голоса. За гору Эльбрус на данный момент отдано почти 250 тысяч голосов.

«Эта война не просто за вид купюры 500 рублей. Это война за Христа! Это война за Родину. За светлую чистую Русь», — полагает Поздняков.

