29 сентября 2025 в 12:13

Шор обвинил власти Молдавии в массовых фальсификациях на выборах

Илан Шор Илан Шор Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На парламентских выборах в Молдавии произошли массовые фальсификации и вбросы, заявил в эфире телеканала «Россия 24» лидер отстраненного от выборов оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. По его словам, власти также организовали сотни арестов активистов оппозиции в ходе кампании.

Мы четко говорим о количестве нарушений, которые были вчера, и о тех массовых вбросах и фальсификациях, которые были подготовлены властью. Я уже не говорю о сотнях арестов активистов политической оппозиции, которые шли на протяжении всей избирательной кампании, — сказал Шор.

По словам политика, до 20% граждан «были запуганы» с целью не дать им возможности участвовать в выборах.

Ранее обнародованные после подсчета почти всех голосов Центризбиркомом Молдавии данные показали, что основанная президентом Майей Санду партия «Действие и солидарность» может сохранить парламентское большинство. После обработки 99,52% протоколов ПДС получила 50,03% голосов. За ней следуют Патриотический блок (24,26%), проевропейская «Альтернатива» (7,99%), Наша партия (6,21%) и «Демократия дома» (5,63%).

Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила о признании парламентских выборов состоявшимися. На официальном сайте ведомства указано, что к 14:30 по местному времени проголосовали свыше 33% граждан, внесенных в списки. Такой уровень явки соответствует установленному минимуму, позволяющему считать голосование легитимным.

Молдавия
выборы
фальсификации
вбросы
