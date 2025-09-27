28 сентября в Молдавии состоятся парламентские выборы. Эксперты считают, что готовятся масштабные фальсификации. Президент республики Майя Санду намерена добиться победы своей партии любой ценой. По мнению аналитиков, выборы будут одними из самых грязных в истории страны. Что ждет Молдавию после голосования — в материале NEWS.ru.

Кто участвует в молдавских парламентских выборах

Согласно результатам социологического опроса, проведенного компанией iData, большинство избирателей собираются отдать свои голоса за оппозиционный Патриотический блок — левый избирательный альянс, который считается пророссийским. Его возглавляют экс-президент Игорь Додон, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах и экс-премьер Василий Тарлев. Их поддерживают 33,9% граждан. Оппозиции дышит в затылок партия Санду «Действие и солидарность» (PAS), за которую намерены проголосовать 33,6% избирателей.

За проевропейский блок «Альтернатива», который возглавляет соперник Санду на президентских выборах Александр Стояногло, и пророссийскую «Нашу партию» Ренато Усатого собираются отдать голоса 9,8% и 7,4% жителей республики соответственно.

За два дня до начала голосования Центризбирком Молдавии отстранил оппозиционную партию «Сердце Молдавии» Ирины Влах от выборов.

«В связи с этим решением отмечается невозможность участия в выборах политической партии „Республиканская партия „Сердце Молдавии““, в том числе совместно, в составе избирательного блока „Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдавии“», — говорится в сообщении ЦИК.

В Патриотическом блоке подчеркнули, что отстранение «Сердца Молдавии» подрывает доверие к выборам.

«Это беспрецедентный удар по демократии и праву граждан на свободный выбор. Сделать это в последний день кампании — значит сознательно лишить сотни тысяч людей их голосов и подорвать доверие к избирательному процессу. Мы требуем немедленного объяснения от властей и реакции международных партнеров. Где теперь их разговоры о „демократии“ и „европейских ценностях“? Почему они молчат, когда в центре Европы грубо нарушаются базовые принципы свободных выборов?» — отмечается в заявлении объединения.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение ЦИК отстранить от выборов «Сердце Молдавии».

«Следующий шаг — коронация [Санду]», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва внимательно следит за предстоящими выборами и надеется на их объективность.

«Внимательно следим за электоральной кампанией в Молдавии. Надеемся, что результаты предстоящего голосования будут объективно отражать истинную волю жителей страны. Выступаем за восстановление и развитие конструктивных отношений между нашими странами и народами», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что отличительной чертой предвыборной кампании стало нагнетание антироссийской риторики и распространение бездоказательных утверждений о вмешательстве России во внутренние дела Молдавии. По словам Захаровой, такие заявления не находят понимания и поддержки у граждан республики.

Ранее от выборов были отстранены оппозиционный блок «Победа», а также ряд других формирований. В Молдавии закрыли телеканалы и информационные порталы, сотрудничавшие с оппозиционерами.

Между тем сторонники Патриотического блока провели в центре Кишинева митинг за честные выборы в парламент.

«У правящей партии нет достижений — они привели страну к полной разрухе, поэтому запугивают народ штрафами, обысками и арестами, преследуют людей. Игорь Додон отдельно обратился к представителям диаспоры и призвал их не позволить режиму украсть их голоса и сфальсифицировать выборы. А для этого нужно прийти на избирательные участки и проголосовать против правящей партии», — заявили организаторы акции.

В последнее время популярность партии Санду резко снизилась (четыре года назад ее рейтинг составлял 66%). Это связано с тем, что экономика страны находится в стагнации, а уровень коррупции зашкаливает. Так, недавно отправленная в отставку глава антикоррупционной прокуратуры республики Вероника Драгалин заявила, что Санду уволила ее за расследования в отношении членов ее партии, уличенных в мздоимстве.

В последние годы руководство Молдавии усилило давление на оппозицию. Политиков задерживают за посещение России и возбуждают против них уголовные дела. Так, главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы.

Будут ли сфальсифицированы парламентские выборы в Молдавии

Однако ни Санду, ни ее покровители в ЕС, по-видимому, не собираются прислушиваться к волеизъявлению граждан. Не исключено, что результаты выборов будут сфальсифицированы. В частности, власти отпечатали 3,9 млн бюллетеней, что почти на полмиллиона больше числа зарегистрированных избирателей. Молдавская ЦИК намерена отправить 1,1 млн из них за границу для голосования представителей диаспор. В то же время в Россию передадут лишь 10 тысяч бюллетеней.

Майя Санду Фото: IMAGO/Jürgen Heinrich/Global Look Press

«Нарушений на молдавских выборах мы ожидаем так же, как снега зимой», — заявил в беседе с NEWS.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, Запад пойдет по уже отработанной схеме фальсификаций, о которой не слышал только глухой.

«Давайте вспомним: на прошлых выборах Санду проиграла, если считать только голоса молдаван внутри страны. Но случился взмах „волшебной палочки“ за счет проголосовавших за рубежом», — отметил он, выразив уверенность, что эти выборы не станут исключением.

Чернышов подчеркнул, что в России огромная молдавская диаспора. В стране проживает около 500 тысяч молдаван.

«Для них выделили всего два избирательных участка! В Италии, где проживает почти вдвое меньше граждан страны, открыли 73 участка. В Германии — 36, во Франции — 26. Что это, как не плевок в избирательную систему республики и насмешка над демократическими принципами ЕС, в который так стремится Санду?» — задался вопросом вице-спикер Госдумы.

С этой точкой зрения согласилась председатель Совета АНО «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова. По ее словам, правящий в Кишиневе режим — марионетка Запада.

«Любая политическая сила, способная усомниться в диктате Брюсселя, будет устранена, чтобы обеспечить безусловную победу Санду и ее партии PAS. Поэтому фальсификации будут сделаны в Европе, результаты просто „нарисуют“», — заявила Аршинова.

Чего ждать после парламентских выборов в Молдавии

Фальсификация выборов — не единственный инструмент, который использует прозападный правящий режим, чтобы удержаться у власти в Молдавии. По данным Службы внешней разведки России, сейчас готовится интервенция в республику. В Евросоюзе полны решимости любой ценой удержать Молдавию, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны, говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

Войска НАТО в Румынии Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский „десант“ в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября», — сообщила Служба внешней разведки.

По данным СВР, грубые фальсификации итогов голосования могут вынудить молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу Санду вооруженные силы европейских государств могут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии.

В Службе внешней разведки подчеркнули, что Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в том случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства.

«Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября», — сообщила СВР.

По словам Чернышова, Молдавию превратили в захваченный плацдарм НАТО.

«Французских солдат замечали в Кишиневе. Тех, кто рискнет оспорить результаты голосования, ждут репрессии. Пример перед глазами — незаконный приговор Гуцул, ставшей жертвой политической мести», — напомнил парламентарий.

Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Он отметил, что главная цель Запада — использовать Молдавию как жизненно важный тыл Украины в войне против России. Следующий шаг — попытка захватить Приднестровье — может привести к тому, что западные войска получат доступ к промышленной базе региона и складам вооружений.

«Суверенитет Молдавии уже принесен в жертву геополитическим амбициям НАТО. Стране оставлена роль вассала — поставлять ресурсы и людей, но дорога в Евросоюз ей все равно закрыта. Господа не принимают в круг приближенных тех, кого считают рабами», — заключил политик.

