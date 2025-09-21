«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 12:08

«Готовится к войне с Россией»: в Молдавии забили тревогу из-за действий ЕС

Додон: Евросоюз превратит Молдавию в площадку для войны с Россией

Игорь Додон Игорь Додон Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз намерен превратить Молдавию в плацдарм для потенциального военного противостояния с Россией, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон. По его оценке, текущие действия Брюсселя свидетельствуют о подготовке к конфликту.

Что мы имеем на сегодняшний день? Очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, очевидно, что в этой ситуации стратегически им нужны рядом какие-то страны, которые они будут использовать как площадки для войны, — сказал Додон.

Додон убежден, что Брюссель рассматривает Кишинев в качестве пушечного мяса в гипотетическом конфликте с Москвой. Политик подчеркнул, что подобный сценарий абсолютно неприемлем для граждан Молдавии, не желающих становиться участниками чуждого им противостояния.

Ранее Додон рассказал, что Центральная избирательная комиссия Молдавии внесла в список участников парламентских выборов оппозиционный Патриотический избирательный блок (BEP). В объединение вошли три партии: социалисты, «Сердце Молдавии» и «Будущее Молдавии».

Игорь Додон
Молдавия
Евросоюз
Россия
