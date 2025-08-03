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03 августа 2025 в 16:15

Молдавские оппозиционеры добились допуска на выборы

ЦИК Молдавии зарегистрировала на выборы в парламент объединенный блок оппозиции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ЦИК Молдавии зарегистрировала оппозиционный Патриотический избирательный блок (BEP) в качестве кандидата на парламентских выборах, сообщил экс-президент страны Игорь Додон в Telegram-канале. В этот блок входят три партии — социалисты, «Сердце Молдавии» и «Будущее Молдавии».

Мы готовы доказать, что страна принадлежит не чужакам и торговцам родиной, а людям, которые работают здесь и любят свою землю. <...> Патриотический блок готов к борьбе и к победе, — написал Додон.

Парламентские выборы в республике состоятся 28 сентября. Согласно опросам, правящая проевропейская Партия действия и солидарности может потерять парламентское большинство, а крупный оппозиционный блок «Победа» не был допущен к выборам.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова о праве Европейского союза вмешиваться в молдавские выборы можно иронично сравнить со скандальным делом Билла Клинтона и Моники Левински. Глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман указывала, что, поскольку Молдавия находится на пороге вступления в ЕС, участие Франции в выборах не считается внешним вмешательством. Эта позиция рассмешила Захарову.

Молдавия
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Игорь Додон
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