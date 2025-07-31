«Внешнее вмешательство»: Захарова высмеяла слова ЕС о выборах в Молдавии Захарова провела параллель между работой ЕС в Молдавии и делом Клинтона

«Заявления о праве Европейского союза вмешиваться в молдавские выборы можно иронично сравнить со скандальным делом Билла Клинтона и Моники Левински», — написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Поводом стали слова главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман, которая оправдала вмешательство стран ЕС в избирательный процесс.

Караман указывала, что, поскольку Молдавия находится на пороге вступления в ЕС, участие Франции в выборах не считается внешним вмешательством. Эта позиция рассмешила Захарову.

Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством, — написала дипломат.

Парламентские выборы в республике состоятся 28 сентября. Согласно опросам, правящая проевропейская Партия действия и солидарности может потерять парламентское большинство, а крупный оппозиционный блок «Победа» не был допущен к выборам.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что права молдаван за границей должны быть обеспечены. Так он прокомментировал обвинения главы республики Майи Санду в адрес России о вмешательстве в выборы.