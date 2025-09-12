Президент Владимир Путин превратил Россию в государство, с которым считаются все крупные державы, заявил депутат Европарламента от итальянской партии «Лига» генерал Роберто Ванначчи, пообещавший донести свои идеи и взгляды до руководства Европейского союза. Будет ли услышан его голос на Западе и почему вопреки всем усилиям антироссийской пропаганды Путин так популярен в ЕС — в материале NEWS.ru.

Чем Путин впечатлил итальянского генерала

Путин пользуется поддержкой своего народа, а президент Украины Владимир Зеленский лишь ее теряет, заявил итальянский политик Роберто Ванначчи в интервью каналу ErreTv.

«Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин», — сказал он.

По мнению Ванначчи, за последние 20 лет российский лидер обеспечил РФ резкий рост благосостояния и богатства, на деле доказав свою компетентность. Что касается Зеленского, генерал сказал, что «раньше он был комиком, а потом стал политиком, причем не очень успешным».

«Он полностью утратил контроль над государством, которое представляет, тогда как Путин возродил Россию и превратил ее из страны, которая была почти стерта с карты международных отношений, в государство, с которым сегодня считаются все крупные державы», — пояснил Ванначчи, добавив, что хочет донести свои идеи и взгляды до Европейского союза, даже если его «мнение является непопулярным и отличается от общепринятого».

Почему вопреки всем усилиям ЕС Путин так популярен на Западе

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил в разговоре с NEWS.ru, что на Западе растет интерес к России и Путину.

«Это связано с тем, что страна развивает свою экономику, невзирая на односторонние экономические рестрикции, которые больше бьют уже по интересам европейских государств. Также растущий интерес вызван нашим успехом на линии боевого соприкосновения с Украиной. Так что в целом мы видим рост России как великой державы. Немаловажную роль играет и успех на международной арене. Мы активно продвигаем свои интересы на площадках БРИКС и ШОС, при этом показываем, что открыты к диалогу и сотрудничеству», — перечислил политолог.

По его словам, встреча в Анкоридже на Аляске с президентом США показала, насколько команда Дональда Трампа заинтересована в выстраивании выгодных отношений с Россией.

«Сам Трамп неоднократно восхищался личными качествами Путина как президента. Согласитесь, ведь далеко не каждый в условиях притеснения коллективного Запада находит возможность развивать государство, искать формы и методы взаимодействия на новых площадках. Вот в чем сила нашего президента, и это отмечает весь мир», — добавил эксперт.

Что еще импонирует западным политикам в деятельности Путина

Путин — это символ процесса, который называется «возвращение к себе», считает политолог Владимир Скачко. По его мнению, лидер России — сторонник создания государства на основе национальной идентичности, в котором отстаивается культура, традиции и вера.

«Это абсолютно противоположно тому тренду, который сейчас является господствующим на коллективном Западе, исповедующем глобализм. В то время как сама глобализация — это не что иное, как новая колонизация, при которой интересам Запада, или „золотого миллиарда“, служат все остальные страны мира. Не зря же экс-заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель говорил, что коллективный запад — это „цветущий сад“, а весь остальной мир — „джунгли“», — напомнил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По словам Скачко, Путин популярен, потому что «он за равноправие, за безопасность, за национальные интересы так называемых „джунглей“ в сравнении с „цветущим садом“».

«Когда в 2007 году он выступил со своей знаменитой речью в Мюнхене, над ним все посмеялись. А прошло 18 лет, и сегодня многополярный мир обретает и свои черты, и лидеров. Среди них Россия, Китай, Индия и, может быть, даже Бразилия», — отметил политолог.

Услышат ли в ЕС голос Ванначчи

Голос человека, который объективно рассуждает о динамике развития политических процессов во взаимодействии с Россией, вряд ли будет услышан, считает Кошкин. По его словам, есть «общий концепт», который сегодня активно защищается и в средствах массовой информации коллективного Запада, и в составе структур Евросоюза и НАТО.

«Он заключается в том, что Россия агрессивная, всем надо объединиться против нее, готовиться к войне и воевать. Естественно, что подобного рода размышления о том, что Россия не виновата и президент Путин — это достойный человек, не укладывается в общепринятый концепт. Поэтому услышаны они не будут», — заключил Кошкин.

