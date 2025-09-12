Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 18:40

Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин превратил Россию в государство, с которым считаются все крупные державы, заявил депутат Европарламента от итальянской партии «Лига» генерал Роберто Ванначчи, пообещавший донести свои идеи и взгляды до руководства Европейского союза. Будет ли услышан его голос на Западе и почему вопреки всем усилиям антироссийской пропаганды Путин так популярен в ЕС — в материале NEWS.ru.

Чем Путин впечатлил итальянского генерала

Путин пользуется поддержкой своего народа, а президент Украины Владимир Зеленский лишь ее теряет, заявил итальянский политик Роберто Ванначчи в интервью каналу ErreTv.

«Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин», — сказал он.

По мнению Ванначчи, за последние 20 лет российский лидер обеспечил РФ резкий рост благосостояния и богатства, на деле доказав свою компетентность. Что касается Зеленского, генерал сказал, что «раньше он был комиком, а потом стал политиком, причем не очень успешным».

«Он полностью утратил контроль над государством, которое представляет, тогда как Путин возродил Россию и превратил ее из страны, которая была почти стерта с карты международных отношений, в государство, с которым сегодня считаются все крупные державы», — пояснил Ванначчи, добавив, что хочет донести свои идеи и взгляды до Европейского союза, даже если его «мнение является непопулярным и отличается от общепринятого».

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Почему вопреки всем усилиям ЕС Путин так популярен на Западе

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил в разговоре с NEWS.ru, что на Западе растет интерес к России и Путину.

«Это связано с тем, что страна развивает свою экономику, невзирая на односторонние экономические рестрикции, которые больше бьют уже по интересам европейских государств. Также растущий интерес вызван нашим успехом на линии боевого соприкосновения с Украиной. Так что в целом мы видим рост России как великой державы. Немаловажную роль играет и успех на международной арене. Мы активно продвигаем свои интересы на площадках БРИКС и ШОС, при этом показываем, что открыты к диалогу и сотрудничеству», — перечислил политолог.

По его словам, встреча в Анкоридже на Аляске с президентом США показала, насколько команда Дональда Трампа заинтересована в выстраивании выгодных отношений с Россией.

«Сам Трамп неоднократно восхищался личными качествами Путина как президента. Согласитесь, ведь далеко не каждый в условиях притеснения коллективного Запада находит возможность развивать государство, искать формы и методы взаимодействия на новых площадках. Вот в чем сила нашего президента, и это отмечает весь мир», — добавил эксперт.

Что еще импонирует западным политикам в деятельности Путина

Путин — это символ процесса, который называется «возвращение к себе», считает политолог Владимир Скачко. По его мнению, лидер России — сторонник создания государства на основе национальной идентичности, в котором отстаивается культура, традиции и вера.

«Это абсолютно противоположно тому тренду, который сейчас является господствующим на коллективном Западе, исповедующем глобализм. В то время как сама глобализация — это не что иное, как новая колонизация, при которой интересам Запада, или „золотого миллиарда“, служат все остальные страны мира. Не зря же экс-заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель говорил, что коллективный запад — это „цветущий сад“, а весь остальной мир — „джунгли“», — напомнил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

По словам Скачко, Путин популярен, потому что «он за равноправие, за безопасность, за национальные интересы так называемых „джунглей“ в сравнении с „цветущим садом“».

«Когда в 2007 году он выступил со своей знаменитой речью в Мюнхене, над ним все посмеялись. А прошло 18 лет, и сегодня многополярный мир обретает и свои черты, и лидеров. Среди них Россия, Китай, Индия и, может быть, даже Бразилия», — отметил политолог.

Услышат ли в ЕС голос Ванначчи

Голос человека, который объективно рассуждает о динамике развития политических процессов во взаимодействии с Россией, вряд ли будет услышан, считает Кошкин. По его словам, есть «общий концепт», который сегодня активно защищается и в средствах массовой информации коллективного Запада, и в составе структур Евросоюза и НАТО.

«Он заключается в том, что Россия агрессивная, всем надо объединиться против нее, готовиться к войне и воевать. Естественно, что подобного рода размышления о том, что Россия не виновата и президент Путин — это достойный человек, не укладывается в общепринятый концепт. Поэтому услышаны они не будут», — заключил Кошкин.

Читайте также:

Русофобка, лицемерка и внучка нациста: назначение Бербок опозорило ООН

Защита педофилов, замерзшие старики: за что британцы ненавидят Стармера

ЕС хочет закрыть небо Украины ракетами США: Трамп пойдет на конфликт с РФ?

Европарламент
Владимир Путин
Евросоюз
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
В Госдуме подняли на смех идею США признать Россию спонсором терроризма
На Украине узнали, куда дели своих детей самые провоенные чиновники
Запашный перечислил недружественные страны на Форуме объединенных культур
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.